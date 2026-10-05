Американські далекобійні бомбардувальники, розгорнуті на британській авіабазі RAF Fairford, повернули на бази у США після появи нібито нової загрози.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника та джерело, обізнане із ситуацією.

США вивели бомбардувальники з авіабази RAF Fairford

За словами американського чиновника, всі бомбардувальники США, які перебували на британській авіабазі RAF Fairford, повернули на американські бази.

Зараз дивляться

— Зараз ми можемо підтвердити, що всі американські бомбардувальники, які були розгорнуті на базі RAF Fairford, повернулися на свої бази в США, — заявив чиновник CNN.

Причини передислокації літаків американський чиновник не уточнив. Водночас джерело CNN, знайоме із ситуацією, назвало нову загрозу “реальним інцидентом”.

За його словами, незвичним є й те, що американські військові вирішили повернути бомбардувальники безпосередньо до США, а не передислокувати їх на іншу базу в регіоні.

За даними The Guardian, у неділю RAF Fairford залишили щонайменше 10 із 12 бомбардувальників B-1. Деякі з цих літаків прибули на ротацію менш ніж тиждень тому.

Міністерство оборони Великої Британії коментувати ситуацію відмовилося.

Що відомо про нову загрозу

За даними ЗМІ, передислокація відбулася за кілька днів після затримань у Великій Британії у межах розслідування ймовірної змови щодо атаки на RAF Fairford.

27 вересня британська поліція затримала п’ятьох чоловіків за підозрою у терористичних злочинах та злочинах, пов’язаних із вибухівкою, поблизу авіабази.

Затриманих — громадян Великої Британії віком від 23 до 25 років із району Лондона — згодом звільнили під заставу. Поліція також повідомила, що у трьох фургонах на місці події вибухівки не виявили.

Пізніше у зв’язку з ймовірною змовою затримали ще одного 25-річного чоловіка з подвійним британсько-іранським громадянством.

Британська влада пов’язувала інцидент з Іраном. Однак Іран заперечив причетність до нього та назвав звинувачення безпідставними.

Держсекретар США Марко Рубіо також заявляв, що до ймовірної змови були причетні “руки іноземного актора”, однак подробиць не розкрив.

Що відомо про авіабазу RAF Fairford

RAF Fairford використовувалася для розміщення американських бомбардувальників B-1, які були залучені у війні проти Ірану.

База також є передовим оперативним майданчиком Командування глобального удару США, яке відповідає за управління далекобійними ударами.

Авіабаза розташована приблизно за 160 км на захід від Лондона та протягом десятиліть використовувалася американськими бомбардувальниками під час конфліктів на Близькому Сході.

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