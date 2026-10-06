Российский диктатор Владимир Путин может не ограничиться войной против Украины. В Кремле могут быть планы в отношении Грузии, Молдовы, стран Балтии и Польши.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Путин может не ограничиться войной против Украины

Немецкий министр отметил, что Берлин должен понимать, что цели российского руководства не ограничиваются нынешней войной против Украины.