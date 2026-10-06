Глава МИД Германии назвал пять стран, в которые может вторгнуться Россия
- Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что цели Кремля могут не ограничиваться войной против Украины.
- В Берлине предполагают, что Россия может иметь планы в отношении других стран.
Российский диктатор Владимир Путин может не ограничиться войной против Украины. В Кремле могут быть планы в отношении Грузии, Молдовы, стран Балтии и Польши.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Путин может не ограничиться войной против Украины
Немецкий министр отметил, что Берлин должен понимать, что цели российского руководства не ограничиваются нынешней войной против Украины.
– И поэтому мы должны исходить из того, что у России есть дальнейшие планы, – сказал Вадефуль.
Свою оценку он связал, в частности, с предыдущими заявлениями президента РФ Владимира Путина относительно распада Советского Союза в 1991 году. Ранее российский диктатор называл распад СССР “величайшей геополитической катастрофой” двадцатого века.
– Если это была “величайшая катастрофа”, то он, вероятно, хочет ее исправить.
В ответ на вопрос о том, какие именно цели могут предусматривать такие планы, Вадефуль назвал несколько стран.
– К этому относится Украина. К этому относится также Грузия. Также в Молдове мы видим российскую активность. И, конечно, сюда относилась бы и Прибалтика, – заявил министр.
Вадефуль подчеркнул, что Эстония, Латвия и Литва являются членами Европейского Союза и НАТО. В случае нападения на одну из этих стран Германия как союзник также будет непосредственно вовлечена в ситуацию.
Напомним, ранее Йоганн Вадефуль назвал российский империализм крупнейшей угрозой для Европы. Он подчеркнул, что ставить это под сомнение безответственно.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев 4 октября призвал Владимира Путина прекратить российские удары по Украине и продемонстрировать готовность к переговорам.
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