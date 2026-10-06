Російський диктатор Володимир Путін може не обмежитися війною проти України. У Кремлі можуть бути плани щодо Грузії, Молдови, країн Балтії та Польщі.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Путін може не обмежитися війною проти України

Німецький міністр зазначив, що Берлін має розуміти, що цілі російського керівництва не обмежуються нинішньою війною проти України.