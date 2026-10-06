Глава МЗС Німеччини назвав п’ять країн, куди може вторгнутися Росія
- Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що цілі Кремля можуть не обмежуватися війною проти України.
- У Берліні припускають, що Росія може мати плани щодо інших країн.
Російський диктатор Володимир Путін може не обмежитися війною проти України. У Кремлі можуть бути плани щодо Грузії, Молдови, країн Балтії та Польщі.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Путін може не обмежитися війною проти України
Німецький міністр зазначив, що Берлін має розуміти, що цілі російського керівництва не обмежуються нинішньою війною проти України.
– І тому ми повинні виходити з того, що Росія має подальші плани, – сказав Вадефуль.
Свою оцінку він пов’язав, зокрема, з попередніми заявами президента РФ Володимира Путіна щодо розпаду Радянського Союзу у 1991 році. Раніше російський диктатор називав розпад СРСР “найбільшою геополітичною катастрофою” двадцятого сторіччя.
– Якщо це була “найбільша катастрофа”, то він, мабуть, хоче її виправити.
У відповідь на запитання про те, які саме цілі можуть передбачати такі плани, Вадефуль назвав кілька країн.
– До цього належить Україна. До цього належить також Грузія. Також у Молдові ми бачимо російську активність. І, звичайно, сюди належала б і Балтія, – заявив він.
Вадефуль наголосив, що Естонія, Латвія та Литва є членами Європейського Союзу і НАТО. За його словами, у разі нападу на одну з цих країн Німеччина як союзник також буде безпосередньо залучена до ситуації.
Нагадаємо, раніше Йоганн Вадефуль назвав російський імперіалізм найбільшою загрозою для Європи. Він наголосив, що ставити це під сумнів безвідповідально.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва 4 жовтня закликав Володимира Путіна припинити російські удари по Україні та продемонструвати готовність до переговорів.
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