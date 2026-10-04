Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев призвал российского лидера Владимира Путина прекратить удары по Украине и продемонстрировать готовность к переговорам.

Мерц обратился к Путину с призывом прекратить атаки Украины

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским Мерц посетил поврежденное российским беспилотником здание Национальной академии наук Украины в Киеве, сообщает DPA.

Во время пребывания немецкого канцлера в столице несколько раз объявляли воздушную тревогу. Кроме того, утром 4 октября в результате российской атаки был поврежден Северный мост.

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Мерц обратился к Путину с призывом прекратить войну и атаки на мирное население Украины. Он отметил, что Германия и ее партнеры готовы к переговорам по завершению боевых действий, однако для этого Россия должна прекратить обстрелы.

По словам канцлера, удар по зданию НАН Украины в центре Киева демонстрирует последствия российской агрессии.

— Атака на Академию наук в Киеве, в самом центре города, всего в нескольких сотнях метров от посольства Германии. А сегодня утром, в мирное воскресенье, в Киеве прозвучала сирена воздушной тревоги. Здесь ежедневно совершаются военные преступления, – подчеркнул он.

Мерц также обратил внимание на систематические атаки РФ по украинской инфраструктуре в то время, когда страна готовится к зимнему периоду.

Канцлер Германии подчеркнул, что переговоры о прекращении войны возможны только после того, как Россия прекратит применение оружия против Украины.

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