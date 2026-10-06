В ночь на 6 октября российские силы атаковали два гражданских судна в водах Болгарии. Одно из них затонуло, другое получило значительные повреждения. Украинская сторона установила, что суда стали целями российской комбинированной атаки.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 6 октября.

Зеленский прокомментировал атаку РФ на суда в Болгарии

— Уточнили все данные с болгарской стороной. Наши военные морские силы связались с коллегами Болгарии. Установлено, что это российская комбинированная атака морскими и воздушными дронами, — сказал Зеленский.

Президент поручил Вооруженным силам Украины, Министерству обороны, разведке и другим службам максимально координировать действия с международными партнерами. По его словам, это должно обеспечить больше возможностей для защиты партнеров и Украины.