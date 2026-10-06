Россия атаковала дронами два гражданских судна у берегов Болгарии — Зеленский
- Российские силы атаковали два гражданских судна в водах Болгарии в ночь на 6 октября.
- Владимир Зеленский поручил ВСУ, Минобороны, разведке и другим службам усилить взаимодействие с международными партнерами.
В ночь на 6 октября российские силы атаковали два гражданских судна в водах Болгарии. Одно из них затонуло, другое получило значительные повреждения. Украинская сторона установила, что суда стали целями российской комбинированной атаки.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 6 октября.
Зеленский прокомментировал атаку РФ на суда в Болгарии
— Уточнили все данные с болгарской стороной. Наши военные морские силы связались с коллегами Болгарии. Установлено, что это российская комбинированная атака морскими и воздушными дронами, — сказал Зеленский.
Президент поручил Вооруженным силам Украины, Министерству обороны, разведке и другим службам максимально координировать действия с международными партнерами. По его словам, это должно обеспечить больше возможностей для защиты партнеров и Украины.
Глава государства отметил, что накануне российские силы поразили судно в водах Румынии.
— Россияне именно это и планируют — постоянно увеличивать эскалацию, — добавил он.
Президент сказал, что российские беспилотники регулярно залетают на территорию Молдовы. Он подчеркнул, что атака на суда в Черном море в водах стран-партнеров происходит уже не впервые.
— Постоянно продолжаются атаки против наших портов. И должна быть четкая реакция на эту российскую агрессию. Нужны абсолютно четкие действия в ответ, — подчеркнул глава государства.
Как сообщалось, 6 октября в Черном море у побережья Болгарии беспилотники атаковали два торговых судна. Одно из них затонуло.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал абсолютно неприемлемыми атаки дронов на торговые суда в исключительной экономической зоне страны.
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