В ночь на 6 октября российские силы атаковали два гражданских судна в водах Болгарии. Одно из них затонуло, другое получило значительные повреждения. Украинская сторона установила, что суда стали целями российской комбинированной атаки.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 6 октября.

Зеленский прокомментировал атаку РФ на суда в Болгарии

— Уточнили все данные с болгарской стороной. Наши военные морские силы связались с коллегами Болгарии. Установлено, что это российская комбинированная атака морскими и воздушными дронами, — сказал Зеленский.

Президент поручил Вооруженным силам Украины, Министерству обороны, разведке и другим службам максимально координировать действия с международными партнерами. По его словам, это должно обеспечить больше возможностей для защиты партнеров и Украины.

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Глава государства отметил, что накануне российские силы поразили судно в водах Румынии.

— Россияне именно это и планируют — постоянно увеличивать эскалацию, — добавил он.

Президент сказал, что российские беспилотники регулярно залетают на территорию Молдовы. Он подчеркнул, что атака на суда в Черном море в водах стран-партнеров происходит уже не впервые.

— Постоянно продолжаются атаки против наших портов. И должна быть четкая реакция на эту российскую агрессию. Нужны абсолютно четкие действия в ответ, — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, 6 октября в Черном море у побережья Болгарии беспилотники атаковали два торговых судна. Одно из них затонуло.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал абсолютно неприемлемыми атаки дронов на торговые суда в исключительной экономической зоне страны.

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