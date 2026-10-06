В Черном море дроны атаковали два торговых судна в исключительной экономической зоне Болгарии. Одно из них получило критические повреждения и затонуло, второе загорелось, а его экипаж удалось эвакуировать.

Об этом сообщает Novinite.

Атаки дронов на суда возле Болгарии

Инцидент произошел примерно в 70–80 морских милях от болгарского побережья, к востоку от мыса Святого Атанаса и города Бяла. По предварительным данным, удары по судам произошли около 3 часов 6 октября.

Сейчас смотрят

Об атаке сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев, созывавший экстренное совещание с участием представителей силовых ведомств и министерств. По его словам, суда были атакованы морскими и воздушными беспилотниками.

Под удар попало сухогруз ALFA WATAN под флагом Того. Оно получило критические повреждения корпуса и затонуло.

Спасатели продолжают поиски членов его экипажа. По последним данным болгарских властей, информации о спасенных из этого судна пока нет.

Второе атакованное судно – ABLE под флагом Палау. После удара на его борту разгорелся пожар, из-за чего все 18 членов экипажа были вынуждены покинуть корабль.

Моряков принял на борт болгарский паром DIOSCURIA, который был направлен в район чрезвычайной ситуации. Двое спасенных получили тяжелые ранения, остальные 16 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

По информации болгарских СМИ, это первая зафиксированная атака беспилотников на торговые суда в исключительной экономической зоне страны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.