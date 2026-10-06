У ніч на 6 жовтня російські сили атакували два цивільні судна у водах Болгарії. Одне з них затонуло, інше зазнало значних пошкоджень. Українська сторона встановила, що судна стали цілями російської комбінованої атаки.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 6 жовтня.

Зеленський прокоментував атаку РФ на судна в Болгарії

– Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військові морські сили зв’язались з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами, – сказав Зеленський.

Президент доручив Збройним силам України, Міністерству оборони, розвідці та іншим службам максимально координувати дії з міжнародними партнерами. За його словами, це має забезпечити більше можливостей для захисту партнерів та України.