У ніч на 6 жовтня російські сили атакували два цивільні судна у водах Болгарії. Одне з них затонуло, інше зазнало значних пошкоджень. Українська сторона встановила, що судна стали цілями російської комбінованої атаки.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 6 жовтня.

Зеленський прокоментував атаку РФ на судна в Болгарії

 – Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військові морські сили зв’язались з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами, – сказав Зеленський.

Президент доручив Збройним силам України, Міністерству оборони, розвідці та іншим службам максимально координувати дії з міжнародними партнерами. За його словами, це має забезпечити більше можливостей для захисту партнерів та України.

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Зеленський зауважив, що напередодні російські сили уразили судно у водах Румунії.

– Росіяни саме це планують, постійно збільшувати ескалацію, – додав він.

Президент зазначив, що російські безпілотники регулярно залітають на територію Молдови. Він наголосив, що атака на судна у Чорному морі у водах країн-партнерів відбувається вже не вперше.

– Постійно тривають атаки проти наших портів. І має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь, – наголосив глава держави.

Як повідомлялося, 6 жовтня у Чорному морі біля узбережжя Болгарії безпілотники атакували два торгові судна. Одне з них затонуло.

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев назвав абсолютно неприйнятними атаки дронів на торгові судна у виключній економічній зоні країни.

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