Росія атакувала дронами два цивільні судна поблизу берегів Болгарії – Зеленський
- Російські сили атакували два цивільні судна у водах Болгарії в ніч на 6 жовтня.
- Володимир Зеленський доручив ЗСУ, Міноборони, розвідці та іншим службам посилити взаємодію з міжнародними партнерами.
У ніч на 6 жовтня російські сили атакували два цивільні судна у водах Болгарії. Одне з них затонуло, інше зазнало значних пошкоджень. Українська сторона встановила, що судна стали цілями російської комбінованої атаки.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 6 жовтня.
Зеленський прокоментував атаку РФ на судна в Болгарії
– Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військові морські сили зв’язались з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами, – сказав Зеленський.
Президент доручив Збройним силам України, Міністерству оборони, розвідці та іншим службам максимально координувати дії з міжнародними партнерами. За його словами, це має забезпечити більше можливостей для захисту партнерів та України.
Зеленський зауважив, що напередодні російські сили уразили судно у водах Румунії.
– Росіяни саме це планують, постійно збільшувати ескалацію, – додав він.
Президент зазначив, що російські безпілотники регулярно залітають на територію Молдови. Він наголосив, що атака на судна у Чорному морі у водах країн-партнерів відбувається вже не вперше.
– Постійно тривають атаки проти наших портів. І має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь, – наголосив глава держави.
Як повідомлялося, 6 жовтня у Чорному морі біля узбережжя Болгарії безпілотники атакували два торгові судна. Одне з них затонуло.
Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев назвав абсолютно неприйнятними атаки дронів на торгові судна у виключній економічній зоні країни.
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