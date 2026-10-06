Коллегия Еврокомиссии 28 октября планирует утвердить дорожные карты вступления в Европейский Союз для четырех стран-кандидатов, которые демонстрируют самые высокие темпы евроинтеграции. Речь идет о Черногории, Албании, Украине и Молдове.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на чиновника ЕС, осведомленного о соответствующих процессах. Комментарий он предоставил на условиях анонимности.

Еврокомиссия утвердит дорожную карту для Украины 28 октября

По словам источника, 28 октября Еврокомиссия представит дорожные карты относительно членства Украины, Молдовы, Черногории и Албании в рамках презентации Пакета расширения 2026.

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— Ориентировочные дорожные карты пути к членству в ЕС для Черногории, Албании, Молдовы и Украины будут представлены в рамках Пакета расширения 2026 года, – заявил чиновник.

Он отметил, что реализация этих дорожных карт будет зависеть от того, будут ли государства-кандидаты “сохранять темп реформ”.

Утвердить дорожные карты планируют одновременно с ежегодными отчетами, в которых будет оценен прогресс стран-кандидатов на пути к членству в ЕС.

Напомним, 6 октября коллегия Еврокомиссии приняла пакет предложений по изменениям в политике перед будущими расширениями ЕС (pre-enlargement policy reviews).

Эти изменения должны создать условия для принятия в состав Евросоюза новых членов, среди которых Украина.

Ранее Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников сообщала, что Венгрия на этой неделе может прекратить блокировать технический прогресс Украины и Молдовы на пути вступления в Европейский Союз.

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