В ночь на 8 октября был атакован дата-центр Яндекса в Рязанской области РФ.

Так, в российском Сасово случился пожар на территории предприятия Саста, которое производит оборудование для оборонной промышленности РФ.

На территории предприятия также находится дата-центр Яндекса. Компания подтвердила атаку украинских дронов, сообщила о пожаре и полной остановке работы дата-центра.

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Об этом сообщают местные СМИ и OSINT-канал ASTRA.

Атака на дата-центр Яндекса 8 октября: что известно

По данным СМИ, в городе Сасово Рязанской области РФ после атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории станкостроительного завода Саста.

Как сообщает ASTRA, OSINT-аналитики определили место возгорания по кадрам очевидцев. На этой же площадке находится крупный дата-центр Яндекса.

Позже в компании подтвердили, что дата-центр в Сасово атаковали украинские беспилотники. В результате удара вспыхнул пожар, который затронул часть инфраструктуры. По данным Яндекса, пострадавших нет.

Работа дата-центра полностью остановлена. Как сообщили в компании российскому агентству ТАСС, часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей.

В зоне покрытия Yandex Cloud зафиксировали перебои с электроснабжением. По данным компании, проблемы начались в 01:31, а спустя 40 минут ситуацию еще не удалось стабилизировать.

Сбой затронул вычислительные мощности, сети, хранилища данных, базы данных, Kubernetes, облачные сервисы, инструменты искусственного интеллекта, а также системы безопасности и мониторинга.

Около четырех утра Яндекс предупредил, что проблемы могут возникать и в других зонах доступности, в частности при создании новых виртуальных машин, кластеров Kubernetes и баз данных.

Компания посоветовала пользователям по возможности перенести нагрузку в другие зоны доступности.

Что известно о заводе Саста

Завод Саста в Рязанской области РФ производит металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением, которые используются, в частности, в оборонной и авиакосмической промышленности России.

Раньше предприятие поставляло оборудование корпорациям Тактическое ракетное вооружение и Роскосмос. ПАО Саста находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии и ряда других стран.

На территории завода также расположен дата-центр Яндекса мощностью до 12 МВт, рассчитанный на десятки тысяч серверов.

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