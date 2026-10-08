У ніч проти 8 жовтня було атаковано дата-центр Яндекса у Рязанській області РФ.

Так, у російському Сасово сталася пожежа на території підприємства Саста, яке виготовляє обладнання для оборонної промисловості РФ.

На території підприємства також розташований дата-центр Яндекса. Компанія підтвердила атаку українських дронів, повідомила про пожежу та повну зупинку роботи дата-центру.

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Про це повідомляють місцеві ЗМІ та OSINT-канал ASTRA.

Атака на дата-центр Яндекса 8 жовтня: що відомо

За даними ЗМІ, у місті Сасово Рязанської області РФ після атаки безпілотників спалахнула пожежа на території верстатобудівного заводу Саста.

Як повідомляє ASTRA, OSINT-аналітики встановили місце займання за кадрами очевидців. На цьому ж майданчику розташований великий дата-центр Яндекса.

Згодом у компанії підтвердили, що дата-центр у Сасово атакували українські безпілотники. Унаслідок удару спалахнула пожежа, яка зачепила частину інфраструктури. За даними Яндекса, постраждалих немає.

Роботу дата-центру повністю зупинено. Як повідомили у компанії російському агентству ТАСС, частина сервісів Яндекса може бути недоступною для користувачів.

У зоні доступності Yandex Cloud зафіксували перебої з електроживленням. За даними компанії, проблеми розпочалися о 01:31, а через 40 хвилин ситуацію ще не вдалося стабілізувати.

Збій зачепив обчислювальні потужності, мережі, сховища даних, бази даних, Kubernetes, хмарні сервіси, інструменти штучного інтелекту, а також системи безпеки та моніторингу.

Близько четвертої години ранку Яндекс попередив, що проблеми можуть виникати й в інших зонах доступності, зокрема під час створення нових віртуальних машин, кластерів Kubernetes та баз даних.

Компанія рекомендувала користувачам за можливості перенести навантаження до інших зон доступності.

Що відомо про завод Саста

Завод Саста у Рязанській області РФ виробляє металообробні верстати з числовим програмним керуванням, які використовують, зокрема, в оборонній та авіакосмічній промисловості Росії.

Підприємство раніше постачало обладнання корпораціям Тактичне ракетне озброєння та Роскосмос. ПАТ Саста перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії та низки інших країн.

На території заводу також розташований дата-центр Яндекса потужністю до 12 МВт, розрахований на десятки тисяч серверів.

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