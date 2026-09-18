Трамп подписал закон Грэма о санкциях против РФ: что он предусматривает
- Президент США Дональд Трамп подписал закон Линдси Грэма об антироссийских санкциях.
- Документ предусматривает введение пошлин против стран, покупающих нефть и газ из РФ.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.
О подписании документа сообщили в пресс-службе Белого дома.
Трамп подписал закон Грэма о санкциях против РФ
– В пятницу, 18 сентября, президент подписал Закон Линдси Грэмма о введении санкций против России и Ирана 2026 года, который санкционирует и расширяет предусмотренные законодательством санкции, пошлины и запреты в отношении РФ, а также продлевает действующие санкции против Ирана, – отмечается в сообщении на сайте Белого дома.
Ранее этот документ был одобрен обеими палатами Конгресса США: Сенатом и Палатой представителей.
Закон вступает в силу после подписания президентом США.
Владимир Зеленский о подписании закона Грэма
На подписание закона уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Дональда Трампа, сенаторов и членов Палаты представителей, поддержавших документ, и Соединенные Штаты.
– Когда Линдси Грэм был здесь, в Украине, он всегда говорил, как важно не ослаблять давление на Россию, усиливать санкции и искать путь к миру. В частности, и в тех столицах, где принимают решения о покупке российской нефти, предоставлении РФ финансовых услуг и привлечении российских компаний, связанных с Путиным и войной, к обычным бизнес-отношениям в других странах, — подчеркнул Зеленский.
По его словам, покойный сенатор никогда не сомневался, что США имеют силу для борьбы с диктаторами.
Президент назвал полноценную реализацию положений подписанного закона лучшим почтением памяти Линдси Грэма.
– А лучшей наградой для всех, кто помогает нам давить на Россию ради окончания войны, станет мир… Мир наступает благодаря силе. Покой приходит благодаря безопасности. А лучшей гарантией безопасности является решительность, — добавил президент.
Закон Линдси Грэма о санкциях против России: что предусматривает
Законопроект разработали сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, однако его соавторами стали десятки других конгрессменов.
Он был зарегистрирован еще в апреле прошлого года, в ответ на нежелание РФ согласиться на деэскалацию войны против Украины.
Документ предусматривает возможность для президента США вводить пошлины до 100% против стран, которые покупают российские энергоносители (нефть и газ), а также помогают РФ обходить санкции.
Как объясняли в Офисе президента Украины, речь в первую очередь идет о таких крупнейших покупателях российской сырой нефти и природного газа, как Индия, Турция и Китай.
Так, с начала 2026 года Китай импортировал 585 млн баррелей российской нефти, Индия – 453 млн баррелей, Турция – 44 млн баррелей. В этот список могут попасть также Венгрия и Словакия.
Исключение будет касаться стран, импорт российского газа в которые за 12-месячный период составил менее 15% от общего объема газового экспорта РФ (при условии, что такие государства приняли меры по сокращению закупки российских энергоносителей).
Кроме того, закон Грэма предусматривает санкции против российских чиновников, банков и теневого флота РФ, посредством которого агрессор обходит ограничения на поставки энергоносителей.
Документ предусматривает и возможность повышения пошлин до 500% на импортируемые в США товары из России (включая нефть и нефтепродукты, природный газ, сжиженный природный газ, уголь).
Он также продлевает на пять лет санкции против Ирана в сферах энергетики и вооружений.
В то же время, закон дает Трампу свободу действий по внедрению санкций, в частности, относительно того, какие страны могут столкнуться с пошлинами и какие таможенные ставки могут быть введены. Кроме того, президенту США предоставлено право отказаться от применения тарифов при условии одобрения Конгресса.
Первоначальная редакция закона Грэма предусматривала возможность введения 500% тарифов против стран-импортеров российской нефти и газа. Однако в согласованной президентом США версии тарифная ставка была установлена на уровне 100%.
Кроме того, уже после смерти Грэма в документ добавили и санкции против Ирана.
Голосование в Сенате США документ прошел в конце июля 2026 года, а Палата представителей одобрила его 16 сентября.