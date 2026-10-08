Американські сенатори від Демократичної та Республіканської партій закликали адміністрацію Дональда Трампа прискорити впровадження санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Associated Press.

Сенатори США закликали Трампа прискорити санкції проти Росії

Майже через місяць після підписання Дональдом Трампом закону Ліндсі Грема про санкції проти РФ американські сенатори закликали Білий дім прискорити його реалізацію.

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Відповідного листа міністру фінансів США Скотту Бессенту та державному секретарю Марко Рубіо надіслали сенаторка-демократка Джин Шахін і сенатор-республіканець Роджер Вікер.

Вони наголосили, що Вашингтон має якнайшвидше перекрити фінансові потоки, які дозволяють Росії продовжувати війну проти України.

— Кожен день, який минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві підтримувати цю військову ескалацію, — зазначили сенатори.

За їхніми словами, основні положення нового санкційного закону мають почати діяти 18 жовтня, після завершення 30-денного періоду, відведеного адміністрації на розгляд.

Водночас після підписання документа Білий дім поки не оголосив про конкретні кроки щодо його впровадження.

Які санкції проти Росії пропонують посилити

Одним із головних пріоритетів сенатори назвали боротьбу з російським “тіньовим флотом”. Ідеться про сотні танкерів, які перевозять нафту в обхід обмежень і забезпечують Кремлю доходи для фінансування війни.

Також законодавці закликали посилити контроль за міжнародними фінансовими установами, через які Росія обходить санкції.

Особливу увагу вони звернули на закордонні відділення банків, зокрема в Шанхаї, та фінансові установи Киргизстану, які, за їхніми даними, використовують для проведення операцій із підсанкційними коштами.

— Іноземні банки потрібно змусити зробити вибір. Вони можуть або вести бізнес зі Сполученими Штатами, або фінансувати війну Росії. Вони не можуть робити і те, й інше, — наголосили сенатори.

Окремо Шахін і Вікер закликали адміністрацію Трампа протидіяти розвитку російської супутникової системи на низькій навколоземній орбіті.

Україна попереджала, що така система може допомогти російським військам завдавати ударів у режимі реального часу та становити особливу загрозу під час зимових атак.

Крім того, сенатори вимагають припинити постачання до Росії технологій подвійного призначення та електроніки, яку використовують у бойових діях, а також посилити санкції проти компаній, що забезпечують російський військово-промисловий комплекс.

Ще одна вимога — до кінця жовтня оприлюднити чіткі правила застосування заборони на нові американські інвестиції в Росію та операції з її державним боргом.

Нагадаємо, що 18 вересня президент США Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року.

Документ, який раніше схвалили обидві палати Конгресу, передбачає розширення санкцій, мит та інших обмежень щодо РФ.

Зокрема, закон дозволяє запроваджувати мита проти країн, які купують російську нафту й газ, а також посилює чинні механізми економічного тиску на Москву.

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