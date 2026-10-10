Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике договоренности президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Об этом Зеленский заявил в комментарии журналистам.

Использование украинской делегации как ширмы

По мнению Зеленского, на этом фоне украинскую переговорную команду используют как ширму, что не соответствует принципам партнерства.

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Глава государства считает несправедливым, что Украина участвует в переговорах по завершению войны, в то время как параллельно достигаются договоренности, которые могут принести России дополнительные средства.

— Я считаю, что нашу команду используют просто как ширму. И это точно нечестно, это точно не по-партнерски. И это, на мой взгляд, к сожалению, слабое решение сильных партнеров, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, разрешение России экспортировать дизельное горючее фактически создает дополнительные финансовые возможности для продолжения войны против Украины.

— Это подпитывает Путина и позволяет ему воевать больше. И в этот момент, когда мы говорим о мире, Америка дает России возможность экспортировать дизель. Это миллионы, миллиарды. В любом случае, это все идет на войну, — заявил он.

О каких договоренностях Трампа с Путиным идет речь

9 октября Дональд Трамп сообщил о договоренности с Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам президента США, это должно способствовать снижению цен на топливо.

В частности, речь шла о поставках более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн после этого.

Кроме того, Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало генеральную лицензию №135, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного горючего российского происхождения.

Зеленский ранее подчеркивал, что разрешение России продавать нефтепродукты Соединенным Штатам и другим странам не что иное, как инвестиции в войну. Он призвал усиливать давление на Москву, продолжать поддержку Украины и вводить санкции в соответствии с законопроектом американского сенатора Линдси Грэма.

Что известно о переговорах Украины и США

8 октября Зеленский сообщил, что украинская делегация отправится в США для встреч с американскими переговорщиками 9 и 10 октября. Переговоры планировали провести в Майами.

Стороны должны сосредоточиться на активизации дипломатических усилий по завершению российско-украинской войны, а также на подготовке к возможной трехсторонней встрече на уровне делегаций.

В то же время, президент обратил внимание на противоречие между дипломатическими усилиями и обсуждением экономического сотрудничества с Россией. Зеленский подчеркнул, что нельзя одновременно вести переговоры с россиянами по поводу будущих экономических проектов и утверждать, что дипломатический процесс находится в тупике.

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