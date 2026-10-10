Рішення президента США Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки може допомогти Кремлю фінансувати війну проти України. Водночас Росія не запропонувала Вашингтону жодних поступок у межах переговорів про припинення війни.

Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як послаблення санкцій може допомогти Росії

9 жовтня Трамп оголосив про домовленість із кремлівським диктатором Володимиром Путіним щодо послаблення санкцій на російський дизель. За словами американського президента, це має збільшити його постачання на ринки США та інших країн.

Зараз дивляться

Трамп заявив, що Росія негайно поставить понад 300 тис. тонн дизельного пального, ще 500 тис. тонн — у листопаді цього року, а згодом ще один мільйон тонн. За його словами, російські заводи можуть забезпечити додаткові поставки обсягом до 3 млн тонн у короткий термін.

За вказівкою Трампа Міністерство фінансів США видало тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє постачання російського дизеля на світовий ринок.

Аналітики ISW вважають, що рішення Вашингтона може зміцнити фінансові можливості Кремля для продовження війни проти України. За даними інституту, у 2025 році на Росію припадало лише 9,5% світового експорту дизельного пального.

На тлі посилення українських ударів по нафтопереробній галузі 8 липня РФ тимчасово заборонила експорт дизеля. На думку експертів ISW, дозвіл на відновлення експорту може допомогти Москві компенсувати частину втрат і продовжувати фінансувати бойові дії.

Росія не пішла на поступки США

В ISW наголошують, що рішення Білого дому фактично є односторонньою поступкою Росії в межах переговорів про завершення війни. При цьому Москва, за оцінкою аналітиків, не запропонувала Вашингтону жодних зустрічних поступок щодо припинення бойових дій в Україні.

Джерело : ISW

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.