Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич представил “теорию победы” блока в случае нападения России.

Об этом чиновник рассказал 12 октября на Варшавском форуме по безопасности.

В НАТО представили “теорию победы” на случай нападения России

По словам Гринкевича, речь идет не о конкретном военном плане, а об общем видении обороны, согласованном всеми 32 странами-членами НАТО.

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Концепция предусматривает три основных этапа: заблокировать первый удар противника, остановить его дальнейшее наступление и, при необходимости, разрушить систему обеспечения и управления его войсками.

— Благодаря нашей совместной силе мы стремимся сдерживать угрозы и сохранять мир. Но если кто-то будет настолько глуп, чтобы напасть на нас, мы будем воевать. Мы остановим нападение и не дадим им достичь своих целей, какими бы они ни были, — заявил генерал.

Он пояснил, что сухопутные войска союзников должны сдержать противника прямо на линии соприкосновения и не допустить захвата территории НАТО.

В то же время авиация, военно-морские силы, а также космические и киберподразделения блока должны обеспечить свободу маневра и возможность применения высокоточного оружия.

Если противник продолжит наступление, НАТО планирует наносить удары не только по его войскам, но и по объектам, обеспечивающим их деятельность, снабжение и управление.

Для этого предполагается сочетание высокоточного оружия с большим количеством более дешевых беспилотных систем, а также применение военных возможностей на суше, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве.

Гринкевич подчеркнул, что целью Североатлантического блока не является полное военное поражение противника.

— Мы не стремимся нанести нашему противнику стратегическое поражение, и нам не нужно этого делать. Наша цель лишь в том, чтобы остановить любую атаку и лишить противника возможности захватить и удерживать нашу территорию, — пояснил он.

По словам генерала, НАТО учло опыт современных боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке. При этом окончательная версия концепции остается засекреченной.

Командующий также отметил, что не считает военное столкновение неизбежным, однако подготовка к возможному конфликту необходима для его сдерживания.

НАТО может нанести удары по Калининграду и военным объектам вблизи Петербурга

По информации The Wall Street Journal, представленная Гринкевичем “теория победы” опирается на наработки американского генерала в отставке Криса Донахью, который ранее командовал армией США в Европе и Сухопутным командованием НАТО.

Разработанный подход призван не допустить ситуации, когда Россия сможет быстро атаковать страны Балтии, Польшу или других союзников, прежде чем Североатлантический блок организует полноценный ответ.

В частности, стратегия предусматривает создание масштабной автономной зоны, где беспилотники и наземные роботизированные комплексы будут сдерживать российское наступление, снижая риск значительных потерь среди военных НАТО.

В то же время ракеты дальнего действия могут быть применены против российских командных пунктов и систем противовоздушной обороны в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, а также в Беларуси.

Такие удары должны ослабить способность России контролировать воздушное пространство и создать условия для контратаки V корпуса армии США и других сухопутных подразделений НАТО.

Авиация блока также должна оперативно атаковать российские подкрепления, направляющиеся в район боевых действий, и другие военные цели в тылу.

Для координации ударов предусмотрена система мгновенного обмена секретной информацией о целях между союзниками через защищенную облачную инфраструктуру. Отдельные ее элементы уже опробовали на Ближнем Востоке.

Этот подход получил название Инициатива сдерживания восточного фланга. Его главная цель — убедить российское руководство отказаться от возможного нападения на страны НАТО.