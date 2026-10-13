Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич представив “теорію перемоги” Блоку у випадку нападу Росії.

Про це чиновник розповів 12 жовтня на Варшавському безпековому форумі.

У НАТО представили “теорію перемоги” на випадок нападу Росії

За словами Гринкевича, йдеться не про конкретний військовий план, а про спільне бачення оборони, погоджене всіма 32 державами-членами НАТО.

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Концепція передбачає три основні етапи: заблокувати перший удар противника, зупинити його подальший наступ і, за необхідності, зруйнувати систему забезпечення та управління його військами.

— Завдяки нашій спільній силі ми прагнемо стримувати й зберігати мир. Але якщо хтось буде достатньо нерозумним, щоб напасти на нас, ми воюватимемо. Ми зупинимо напад і не дамо їм змоги досягти своїх цілей, якими б вони не були, — заявив генерал.

Він пояснив, що сухопутні війська союзників повинні стримати противника безпосередньо на лінії зіткнення та не допустити захоплення території НАТО.

Водночас авіація, військово-морські сили, а також космічні та кіберпідрозділи Блоку мають забезпечити свободу маневру й можливість застосування високоточної зброї.

Якщо противник продовжить наступ, НАТО планує завдавати ударів не лише по його військах, а й по об’єктах, які забезпечують їхню діяльність, постачання та управління.

Для цього передбачається поєднання високоточної зброї з великою кількістю дешевших безпілотних систем, а також застосування військових можливостей на суші, у повітрі, на морі, у космосі та кіберпросторі.

Гринкевич наголосив, що метою Північноатлантичного блоку не є повна військова поразка противника.

— Ми не прагнемо завдати нашому противнику стратегічної поразки, і нам не потрібно цього робити. Наша мета лише в тому, щоб зупинити будь-яку атаку і позбавити противника можливості захопити та утримувати нашу територію, — пояснив він.

За словами генерала, НАТО врахувало досвід сучасних бойових дій в Україні та на Близькому Сході. Водночас остаточна версія концепції залишається засекреченою.

Командувач також зазначив, що не вважає військове зіткнення неминучим, однак підготовка до можливого конфлікту необхідна для його стримування.

НАТО може завдати ударів по Калінінграду та військових об’єктах поблизу Петербурга

За інформацією The Wall Street Journal, представлена Гринкевичем “теорія перемоги” спирається на напрацювання американського генерала у відставці Кріса Донах’ю, який раніше командував армією США в Європі та Сухопутним командуванням НАТО.

Розроблений підхід покликаний не допустити ситуації, коли Росія зможе швидко атакувати країни Балтії, Польщу чи інших союзників, перш ніж Північноатлантичний блок організує повноцінну відповідь.

Зокрема, стратегія передбачає створення масштабної автономної зони, де безпілотники та наземні роботизовані комплекси стримуватимуть російський наступ, зменшуючи ризик значних втрат серед військових НАТО.

Водночас далекобійні ракети можуть бути застосовані проти російських командних пунктів і систем протиповітряної оборони в Калінінградській області, поблизу Санкт-Петербурга, а також у Білорусі.

Такі удари мають послабити можливості Росії контролювати повітряний простір і створити умови для контратаки V корпусу армії США та інших сухопутних підрозділів НАТО.

Авіація Блоку також повинна оперативно атакувати російські підкріплення, які прямуватимуть до району бойових дій, та інші військові цілі в тилу.

Для координації ударів передбачена система миттєвого обміну секретною інформацією про цілі між союзниками через захищену хмарну інфраструктуру. Окремі її елементи вже випробували на Близькому Сході.

Цей підхід отримав назву Ініціатива стримування східного флангу. Його головна мета — переконати російське керівництво відмовитися від можливого нападу на країни НАТО.

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