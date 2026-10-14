Правительство Италии не будет менять позицию относительно поддержки Украины, поскольку капитуляция государства, отстаивающего свою свободу, не может считаться миром.

Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила 14 октября во время выступления в Сенате страны перед заседанием Европейского совета, сообщает ANSA.

Правительство Италии будет поддерживать Украину

Джорджа Мелони подчеркнула, что только справедливый мир в Украине способен обеспечить длительную стабильность и защитить безопасность Европы.

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— Никто меня не убедит, что капитуляцию тех, кто защищает свою свободу, можно назвать миром. Только справедливый мир может быть длительным и защитить Европу и наши интересы. Поэтому позиция правительства не меняется, — заявила Мелони.

По словам главы итальянского правительства, основными приоритетами Рима остаются помощь Украине, включая поддержку ее гражданского населения, усиление давления на Россию и сохранение единства между Европой и США.

Договоренность Трампа и Путина относительно дизеля

Джорджа Мелони также раскритиковала договоренность относительно российского дизельного топлива, о которой в прошлую пятницу объявил президент США Дональд Трамп.

По ее мнению, это решение “является очень рискованным”, поскольку оно может способствовать легитимизации РФ и принести Москве дополнительные средства для финансирования войны против Украины.

Премьер-министр отметила, что нынешнее резкое подорожание топлива прежде всего вызвано войной в Иране, а не российско-украинской войной.

Поэтому эффективность предложенной договоренности вызывает сомнения, а возможные негативные последствия очевидны.

К потенциальным рискам Мелони отнесла ослабление санкционного давления на Россию, увеличение поступлений в российский бюджет и политическую легитимизацию Москвы на фоне продолжающихся обстрелов украинских городов.

По убеждению главы итальянского правительства, такие шаги противоречат предыдущим усилиям западных стран, в том числе Соединенных Штатов, направленным на то, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Мелони призвала обеспечить полноценное участие ЕС в мирном процессе по Украине. Она выступила с предложением, чтобы все 27 государств ЕС согласовали кандидатуру авторитетного представителя с общим мандатом, который сможет представлять европейскую позицию во время переговоров.

Комментируя дипломатические усилия Франции, Германии и Великобритании в рамках формата E3, премьер-министр отметила, что эти государства должны действовать от имени всего Евросоюза и получить официальный мандат от стран-членов, если стремятся представлять общую позицию Европы.

Мелони добавила, что Италия готова рассмотреть альтернативные варианты, если государства ЕС не смогут достичь консенсуса относительно назначения единого представителя.

Напомним, 9 октября Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным относительно поставок миллионов тонн российского дизельного топлива на рынки США и других стран мира. Президент США утверждает, что это поможет быстрее снизить цены на топливо.

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