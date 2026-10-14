Уряд Італії не змінюватиме позицію щодо підтримки України, адже капітуляція держави, яка відстоює свою свободу, не може вважатися миром.

Про це прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила 14 жовтня під час виступу в Сенаті країни перед засіданням Європейської ради, повідомляє ANSA.

Уряд Італії надалі підтримуватиме Україну

Джорджа Мелоні наголосила, що лише справедливий мир в Україні здатний забезпечити тривалу стабільність і захистити безпеку Європи.

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– Ніхто мене не переконає, що капітуляцію тих, хто захищає свою свободу, можна назвати миром. Лише справедливий мир може бути тривалим і захистити Європу та наші інтереси. Тому позиція уряду не змінюється, – заявила Мелоні.

За словами очільниці італійського уряду, основними пріоритетами Рима залишаються допомога Україні, включно з підтримкою її цивільного населення, посилення тиску на Росію та збереження єдності між Європою і США.

Домовленість Трампа і Путіна щодо дизелю

Джорджа Мелоні також розкритикувала домовленість щодо російського дизельного пального, про яку минулої п’ятниці оголосив президент США Дональд Трамп.

На її думку, це рішення “є дуже ризикованим”, оскільки воно може сприяти легітимізації РФ та принести Москі додаткові кошти для фінансування війни проти України.

Прем’єр-міністерка зауважила, що нинішнє різке подорожчання пального передусім спричинене війною в Ірані, а не російсько-українською війною.

Тому ефективність запропонованої домовленості викликає сумніви, а можливі негативні наслідки є очевидними.

До потенційних ризиків Мелоні віднесла послаблення санкційного тиску на Росію, збільшення надходжень до російського бюджету та політичну легітимізацію Москви на тлі продовження обстрілів українських міст.

На переконання глави італійського уряду, такі кроки суперечать попереднім зусиллям західних країн, серед яких і Сполучені Штати, спрямованим на те, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Мелоні закликала забезпечити повноцінну участь ЄС в мирному процесі щодо України. Вона виступила з пропозицією, щоб усі 27 держав ЄС узгодили кандидатуру авторитетного представника зі спільним мандатом, який зможе представляти європейську позицію під час переговорів.

Коментуючи дипломатичні зусилля Франції, Німеччини та Великої Британії в межах формату E3, прем’єр-міністерка зазначила, що ці держави мають діяти від імені всього Євросоюзу й отримати офіційний мандат від країн-членів, якщо прагнуть представляти спільну позицію Європи.

Мелоні додала, що Італія готова розглянути альтернативні варіанти, якщо держави ЄС не зможуть досягти консенсусу щодо призначення єдиного представника.

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп повідомив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на ринки США та інших країн світу. Президент США стверджує, що це допоможе швидше знизити ціни на пальне.

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