Я никогда не умоляю, Италия тоже: что известно о скандале между Трампом и Мелони
- Дональд Трамп заявил, что Джорджия Мелони якобы "умоляла" его о совместном фото на саммите G7.
- Премьер-министр Италии дала резкий ответ в социальных сетях.
Спор между Дональдом Трампом и Джорджией Мелони резко обострился в пятницу, 19 июня, после того, как президент США заявил, что премьер-министр Италии “умоляла” его о совместном фото на саммите G7, который состоялся на этой неделе.
Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Трамп заявил, что Мелони “умоляла” о совместном фото
Во время телефонного разговора с итальянскими СМИ в четверг вечером Трамп сказал, что Мелони была “вероятно рада, что я с ней поговорил. Я не был обязан этого делать”, добавив, что “она так сильно хотела сфотографироваться со мной”.
— Я бы не стал делать это фото, но мне стало ее жаль, — сказал Трамп.
В ответ Мелони назвала слова Трампа “полностью выдуманными” в резком видеообращении в социальных сетях, заявив, что “Италия и я никогда никого не умоляем”.
Она также добавила, что была “потрясена” высказываниями президента США.
Джорджия Мелони добавила, что “хотя это происходит не впервые… жаль, что (Трамп. – Ред.) не демонстрирует такой же решимости в отношении врагов Запада”.
Лидеры несколько раз встречались во время трехдневного саммита G7 в Эвиане.
Это были их первые личные контакты после публичного спора в апреле, когда итальянская премьер-министр назвала нападки Трампа на Папу Льва “неприемлемыми”.
В ответ американский президент заявил, что Мелони “уже не тот человек”, которого он когда-то знал.
Один из итальянских дипломатов описал первую беседу Мелони и Трампа один на один на полях ужина лидеров G7 в понедельник как “встречу для прояснения ситуации”.
Во время одного из заседаний G7 во вторник президент Европейского совета Антониу Кошта пошутил, что они, похоже, “снова стали друзьями”.
В ответ Трамп сказал: “Меня бросили”, чем вызвал смех у Мелони, которая ответила: “Нет, вас не бросили”.
На итоговой пресс-конференции G7 в среду Мелони заверила журналистов, что считает, что ее отношения с Трампом не изменились.
— Мы с Дональдом Трампом — два человека с достаточно сильными характерами, которые защищают национальные интересы своих стран. Нам не нужно что-то выяснять, когда мы не согласны по определенным вопросам, потому что в конце концов каждый из нас понимает точку зрения другого, — сказала она.
Другие члены итальянского правительства также публично выступили в защиту премьер-министра.
Министр внутренних дел Маттео Сальвини написал в X, что “тот, кто атакует Джорджию Мелони, атакует всех нас”.
В то же время министр иностранных дел Антонио Таяни назвал комментарии Трампа “серьезными и оскорбительными для всей Италии” и отменил свой запланированный на воскресенье визит в США.
Министр обороны Гвидо Крозетто также написал в X, что не может представить Мелони, которая просит кого-то о совместном фото, и выразил сожаление из-за “недостатка стиля” со стороны Трампа.