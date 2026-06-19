Спор между Дональдом Трампом и Джорджией Мелони резко обострился в пятницу, 19 июня, после того, как президент США заявил, что премьер-министр Италии “умоляла” его о совместном фото на саммите G7, который состоялся на этой неделе.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Трамп заявил, что Мелони “умоляла” о совместном фото

Во время телефонного разговора с итальянскими СМИ в четверг вечером Трамп сказал, что Мелони была “вероятно рада, что я с ней поговорил. Я не был обязан этого делать”, добавив, что “она так сильно хотела сфотографироваться со мной”.

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— Я бы не стал делать это фото, но мне стало ее жаль, — сказал Трамп.

В ответ Мелони назвала слова Трампа “полностью выдуманными” в резком видеообращении в социальных сетях, заявив, что “Италия и я никогда никого не умоляем”.

Она также добавила, что была “потрясена” высказываниями президента США.

Джорджия Мелони добавила, что “хотя это происходит не впервые… жаль, что (Трамп. – Ред.) не демонстрирует такой же решимости в отношении врагов Запада”.

Лидеры несколько раз встречались во время трехдневного саммита G7 в Эвиане.

Это были их первые личные контакты после публичного спора в апреле, когда итальянская премьер-министр назвала нападки Трампа на Папу Льва “неприемлемыми”.

В ответ американский президент заявил, что Мелони “уже не тот человек”, которого он когда-то знал.

Один из итальянских дипломатов описал первую беседу Мелони и Трампа один на один на полях ужина лидеров G7 в понедельник как “встречу для прояснения ситуации”.

Во время одного из заседаний G7 во вторник президент Европейского совета Антониу Кошта пошутил, что они, похоже, “снова стали друзьями”.

В ответ Трамп сказал: “Меня бросили”, чем вызвал смех у Мелони, которая ответила: “Нет, вас не бросили”.

На итоговой пресс-конференции G7 в среду Мелони заверила журналистов, что считает, что ее отношения с Трампом не изменились.

— Мы с Дональдом Трампом — два человека с достаточно сильными характерами, которые защищают национальные интересы своих стран. Нам не нужно что-то выяснять, когда мы не согласны по определенным вопросам, потому что в конце концов каждый из нас понимает точку зрения другого, — сказала она.

Другие члены итальянского правительства также публично выступили в защиту премьер-министра.

Министр внутренних дел Маттео Сальвини написал в X, что “тот, кто атакует Джорджию Мелони, атакует всех нас”.

В то же время министр иностранных дел Антонио Таяни назвал комментарии Трампа “серьезными и оскорбительными для всей Италии” и отменил свой запланированный на воскресенье визит в США.

Министр обороны Гвидо Крозетто также написал в X, что не может представить Мелони, которая просит кого-то о совместном фото, и выразил сожаление из-за “недостатка стиля” со стороны Трампа.

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