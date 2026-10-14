Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на президентських виборах у 2027 році припинить фінансову підтримку України протягом шести місяців.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Financial Times.

Ле Пен пообіцяла припинити фінансову підтримку України

За словами Марін Ле Пен, Франція більше не має фінансової можливості продовжувати допомогу Україні.

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– Чесно було б сказати (президенту України Володимиру, – Ред.) Зеленському, а точніше попередити його: слухайте, більше ми не можемо, більше не потягнемо, – сказала Ле Пен.

Вона вступає категорично проти вступу України до Євросоюзу та скептично оцінює санкційну політику щодо Росії.

– Ми, ЄС, вели енергетичну війну проти Росії, не маючи власної енергії. Це не дуже розумно, – пояснила Ле Пен.

Відповідаючи на запитання, чи вважає Росію головною загрозою для європейської безпеки, Ле Пен не дала прямої відповіді.

– Знаєте, я не в голові пана Путіна, – сказала вона.

Про намір балотуватися на президентських виборах 2027 року Ле Пен оголосила 7 липня.

Наразі вона лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні президентських виборів у Франції 2027 року.

Ле Пен – головне публічне обличчя ультраправої партії Національне об’єднання, яка раніше мала назву Національний фронт. З листопада 2022 року політичну силу очолює Жордан Барделла.

У разі перемоги на президентських виборах Ле Пен планує призначити Барделлу главою уряду.

Нагадаємо, у вересні в коментарі Le Figaro Ле Пен заявила, що через погіршення фінансового становища Франція нібито більше не може надавати Україні фінансову допомогу в нинішніх обсягах.

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