В ночь на 15 октября российские дроны атаковали два иностранных танкера, которые стояли на якоре в Черном море возле устья канала, ведущего к Дунаю.

Об этом сообщает Sky News.

Атака российских дронов на танкеры у берегов Румынии 15 октября: что известно

По словам президента Румынии Никушора Дана, ночью российские беспилотники нарушили воздушное пространство страны и атаковали два иностранных судна в ее территориальных водах.

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Оба химических танкера стояли на якоре в Черном море недалеко от устья канала, ведущего к Дунаю.

Первым сигнал о чрезвычайной ситуации подал танкер Wine Trader, ходящий под флагом Сан-Марино.

После атаки российских дронов на судне возник пожар. По информации румынских чиновников, из его экипажа удалось спасти пятерых человек, однако еще семеро моряков пропали без вести.

Спасательные службы продолжают их поиски.

Позже стало известно о пожаре на втором судне — химическом танкере Yara J под флагом Коморских островов.

По сообщению румынской стороны, этот танкер перевозил нефть и химические вещества.

Президент Румынии подтвердил, что оба иностранных судна подверглись ударам беспилотников.

Напомним, 20 августа два истребителя F-16 ВВС Румынии сбили морской дрон в Черном море.

Дрон обнаружили в исключительной экономической зоне Румынии примерно в 80 морских милях к востоку от Констанцы, недалеко от платформы Neptun Alpha.

Один из истребителей поразил дрон с помощью бортовой пушки. Позже Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник не был украинского происхождения. Это подтвердила украинская сторона по каналу прямой связи.