Два истребителя F-16 ВВС Румынии 20 августа уничтожили небольшой морской беспилотник в исключительной экономической зоне страны примерно в 80 морских милях к востоку от Констанцы. Происхождение дрона в настоящее время устанавливается.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

Румыния уничтожила морской дрон в Черном море

— В четверг, 20 августа, два истребителя F-16 ВВС Румынии поднялись в воздух в направлении места, где в исключительной экономической зоне Румынии, неподалёку от платформы Neptun Alpha, примерно в 80 морских милях к востоку от Констанцы, был замечен небольшой морской дрон, — говорится в сообщении.

Один из самолетов произвел выстрел из бортовой пушки и успешно поразил его.

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Морской беспилотник заметило судно в водах возле Констанцы около 06:28 по местному времени.

Береговая охрана Румынии проводит проверку морского БпЛА.

Министерство обороны Румынии заявило, что уничтоженный самолетом F-16 дрон возле платформы Neptun Deep в Черном море не украинский.

— Через недавно созданный канал прямой связи с украинской стороной мы получили официальное подтверждение, что у него нет украинского происхождения, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, 20 августа во время ночной атаки России на Украину на территории Румынии упал беспилотник.

Дрон вошел в национальное воздушное пространство Румынии в 13 километрах к востоку от города Галац.

Через несколько минут БпЛА упал и загорелся на безлюдной местности в 4 километрах к северо-востоку от села Гринду в уезде Тулча.

О жертвах и материальном ущербе пока неизвестно.

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