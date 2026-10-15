У ніч проти 15 жовтня російські дрони атакували два іноземні танкери, які стояли на якорі в Чорному морі поблизу гирла каналу, що веде до Дунаю.

Про це повідомляє Sky News.

Атака російських дронів на танкери біля Румунії 15 жовтня: що відомо

За словами президента Румунії Нікушора Дана, вночі російські безпілотники порушили повітряний простір країни та атакували два іноземні судна в її територіальних водах.

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Обидва хімічні танкери перебували на якорі в Чорному морі неподалік гирла каналу, який веде до Дунаю.

Першим сигнал про надзвичайну ситуацію надіслав танкер Wine Trader, що ходить під прапором Сан-Марино.

Після атаки російських дронів на судні виникла пожежа. За інформацією румунських посадовців, із його екіпажу вдалося врятувати п’ятьох людей, однак ще семеро моряків зникли безвісти.

Рятувальні служби продовжують їхні пошуки.

Згодом стало відомо про пожежу на другому судні — хімічному танкері Yara J під прапором Коморських Островів.

За повідомленням румунської сторони, цей танкер перевозив нафту та хімічні речовини.

Президент Румунії підтвердив, що обидва іноземні судна зазнали ударів безпілотників.

Нагадаємо, 20 серпня два винищувачі F-16 ВПС Румунії знищили морський дрон у Чорному морі.

Безпілотник виявили у винятковій економічній зоні Румунії приблизно за 80 морських миль на схід від Констанци, неподалік платформи Neptun Alpha.

Один із винищувачів уразив дрон із бортової гармати. Згодом Міністерство оборони Румунії повідомило, що безпілотник не мав українського походження. Це підтвердила українська сторона через канал прямого зв’язку.

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