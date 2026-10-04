Украина просила страны ЕС расширить возможности для вывоза сельхозпродукции и выделить €1,1 млрд на компенсацию роста транспортных расходов, но Варшава и Бухарест не планируют расширять транзит.

Об этом сообщает Politico.

Польша и Румыния отказались расширять транзит украинского зерна

Украина обратилась к странам Европейского Союза с просьбой увеличить возможности для вывоза сельскохозяйственной продукции на фоне блокады Черного моря.

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Кроме того, Киев просит выделить €1,1 млрд, чтобы компенсировать возросшие транспортные расходы.

По словам министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, сейчас через европейские железные дороги, автомагистрали и речные маршруты удается вывезти меньше половины необходимого объема сельскохозяйственной продукции.

Если ситуация не изменится, в этом году в Украине может остаться до 35 млн тонн зерна.

Высоцкий предупредил, что из-за нехватки средств у аграриев проблемы могут отразиться и на следующем урожае.

— Если ситуация сохранится до весны, посевные площади могут сократиться даже на 35–40%, — заявил министр.

Что ответили в Румынии и Польше

В Румынии заявили, что приоритетом для страны остаются интересы собственных фермеров.

Министр сельского хозяйства Румынии Барна Танцош заявил, что возможности транспортной инфраструктуры страны ограничены.

— Мы не можем удвоить количество поездов, дорог, железных дорог и портовых мощностей. Что есть, то есть, — сказал Танцош.

Польское Министерство инфраструктуры также сообщило, что не планирует изменений, направленных на увеличение транзита украинской сельскохозяйственной продукции.

По данным Тараса Высоцкого, при нынешних возможностях альтернативных маршрутов вывезти необходимые объемы аграрной продукции не получается.

Высоцкий предупредил, что нехватка средств у аграриев может негативно сказаться и на следующем урожае.