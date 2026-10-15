Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что дополнительная поддержка Украины обошлась бы каждому европейцу примерно в одно пиво в год.

Об этом политик рассказал журналистам 15 октября перед началом саммита Европейского Союза в Брюсселе.

Премьер Латвии призвал европейцев отказаться от одной пинты пива ради Украины

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал страны Европейского Союза усилить финансовую поддержку Украины и санкционное давление на Россию.

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По его словам, европейцам стоит меньше думать о собственном комфорте и понимать, что помощь Украине требует определенных затрат.

В качестве примера он предложил каждому жителю ЕС отказаться от одной пинты пива в год, а сэкономленные деньги направить на поддержку украинцев.

— Европейцы должны выпивать на одну пивку меньше в год. Мы можем себе это позволить. Украина сейчас нуждается в этих деньгах. Эта одна пивка — всего лишь трата, но для Украины это цена жизни. Если мы будем пить меньше, там спасут жизни. Все так просто, — заявил Кулбергс.

Латвийский премьер подчеркнул, что предстоящая зима станет решающей для Украины, а ее способность противостоять российской агрессии напрямую влияет на безопасность европейских стран.

— Это решающая зима для Украины, и если Украина останется сильной, то и Европа останется сильной. Если она не сильна, у нас будет огромная проблема, — отметил он.

Кроме того, Кулбергс призвал Европейский Союз ввести совместный запрет на транзит российского зерна через страны Балтии.

По его словам, Россия продолжает получать прибыль от экспорта зерна через балтийские страны, в то время как Украина из-за российских атак на черноморские порты и судоходство теряет важные доходы.

Премьер считает, что такая ситуация создает неравные экономические условия, поскольку Москва по-прежнему может зарабатывать на экспорте сельхозпродукции, а украинские производители сталкиваются с ограничениями.

— Россия получает преимущество от транзита зерна через страны Балтии. Это создает сильное давление, а так быть не должно, — заявил Кулбергс.

Он пояснил, что Латвия вместе с другими прибалтийскими странами предлагает решить вопрос транзита российского зерна на уровне всего Евросоюза.

По мнению главы латвийского правительства, такие ограничения должны стать частью более широкой поддержки украинской экономики.

Напомним, ранее стало известно, что Польша и Румыния не планируют увеличивать транзит украинского зерна на фоне блокады Черного моря.

Украина обратилась к странам ЕС с просьбой расширить возможности для экспорта сельскохозяйственной продукции и выделить €1,1 млрд на компенсацию дополнительных транспортных расходов.

По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, по альтернативным маршрутам пока удаётся вывезти меньше половины необходимого объема продукции.

Если ситуация не изменится, в Украине в этом году может остаться до 35 млн тонн зерна.

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