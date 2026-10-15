Украина выполнила законодательные условия для получения транша от ЕС на €4,26 млрд, который ожидала еще в сентябре.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Украина разблокировала 4,26 млрд евро от ЕС: что известно

14–15 октября Верховная Рада приняла все пять решений, от которых зависело выделение очередного транша европейской финансовой помощи.

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Первые два документа парламент поддержал в среду, 14 октября, а остальные три решения — в четверг, 15 октября.

В частности, народные депутаты приняли:

Законопроект №13435 об оценке имущества. Он предусматривает введение более прозрачных, понятных и единых правил определения стоимости имущества.

Постановление №16095 о Счетной палате. Документ предусматривает создание консультативной группы экспертов, которая будет проводить предварительный отбор кандидатов на должности членов Счетной палаты.

Законопроект №16051-1. Он вносит изменения в Налоговый кодекс, касающиеся налогообложения международных посылок стоимостью до €150.

Законопроект №15460. Документ меняет правила таможенного оформления международных почтовых и экспресс-отправлений и связан с отменой налоговой льготы для посылок стоимостью до €150.

Поправка, касающаяся политически значимых лиц (PEP). Она отменяет предыдущие изменения в правилах финансового мониторинга таких лиц и должна удовлетворить требование Европейской комиссии. Это также открывает возможность для подписания президентом закона о налогообложении цифровых платформ №15111-д.

Эти средства должны были поступить в государственный бюджет еще в середине сентября. Однако ЕС задержал их выделение, поскольку украинская сторона не выполнила часть взятых на себя обязательств.

Народный депутат Ярослав Железняк также отметил, что вопрос о дальнейшем европейском финансировании остается открытым.

По его словам, Украина ожидает еще как минимум €25 млрд, получение которых зависит от выполнения дополнительных условий, в частности принятия антикоррупционных законодательных изменений.

Напомним, 1 сентября президент Владимир Зеленский раскритиковал Верховную Раду за проваленные законопроекты, от которых зависело международное финансирование Украины.

Тогда глава государства заявил, что три документа могли обеспечить поступление более $4 млрд, а еще два были необходимы для выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Зеленский подчеркнул, что международная помощь нужна для обеспечения работы государства, обороны, социальных выплат и поддержки граждан.

По его словам, от решений правительства и парламента зависело получение около $30 млрд финансирования в течение года.