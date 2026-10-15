Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що додаткова підтримка України коштувала б кожному європейцю приблизно як одне пиво на рік.

Про це політик заявив журналістам 15 жовтня перед початком саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Прем’єр Латвії закликав європейців відмовитися від одного пива заради України

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс закликав країни Європейського Союзу посилити фінансову підтримку України та санкційний тиск на Росію.

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За його словами, європейцям варто менше зосереджуватися на власному комфорті та усвідомлювати, що допомога Україні потребує певних витрат.

Як приклад він запропонував кожному жителю ЄС відмовитися від одного пива на рік, а заощаджені гроші спрямувати на підтримку українців.

— Європейці повинні випивати на одне пиво менше на рік. Ми можемо собі це дозволити. Україна зараз потребує цих грошей. Це одне пиво — лише витрата, але для України це ціна життя. Якщо ми будемо пити менше, там врятують життя. Все так просто, — заявив Кулбергс.

Латвійський прем’єр наголосив, що майбутня зима стане вирішальною для України, а її здатність протистояти російській агресії безпосередньо впливає на безпеку європейських держав.

— Це вирішальна зима для України, і якщо Україна залишається сильною, то й Європа залишається сильною. Якщо вона не сильна, ми маємо величезну проблему, — зазначив він.

Окремо Кулбергс закликав Європейський Союз запровадити спільну заборону на транзит російського зерна через країни Балтії.

За його словами, Росія продовжує отримувати прибутки від експорту зерна через балтійські держави, тоді як Україна через російські атаки на чорноморські порти та судноплавство втрачає важливі доходи.

Прем’єр вважає, що така ситуація створює нерівні економічні умови, оскільки Москва зберігає можливість заробляти на аграрному експорті, а українські виробники стикаються з обмеженнями.

— Росія отримує перевагу від транзиту зерна через країни Балтії. Це створює великий тиск, і так бути не повинно, — заявив Кулбергс.

Він пояснив, що Латвія разом з іншими балтійськими країнами пропонує розв’язати питання транзиту російського зерна на рівні всього Євросоюзу.

На думку глави латвійського уряду, такі обмеження мають стати частиною ширшої підтримки української економіки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща та Румунія не планують збільшувати транзит українського зерна на тлі блокади Чорного моря.

Україна звернулася до країн ЄС із проханням розширити можливості для експорту аграрної продукції та виділити €1,1 млрд на компенсацію додаткових транспортних витрат.

За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, альтернативними маршрутами наразі вдається вивезти менше половини необхідного обсягу продукції.

Якщо ситуація не зміниться, в Україні цього року може залишитися до 35 млн тонн зерна.

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