Готовят постановочные интервью: СБУ предупреждает о волне ИПСО об Олешках
- СБУ предупредила, что Россия готовит серию информационно-психологических операций по ситуации во временно оккупированных Олешках Херсонской области.
- По данным спецслужбы, российские военные должны подготовить постановочные интервью с местными жителями, в которых планируется обвинять Силы обороны Украины и продвигать тезисы оккупантов.
Служба безопасности Украины предупредила о подготовке Россией серии информационно-психологических операций, связанных с ситуацией во временно оккупированных Олешках Херсонской области.
СБУ предупреждает о новой волне ИПСО об Олешках
По данным СБУ, информацию о планах РФ удалось получить в ходе контрразведывательной деятельности.
Как отмечают в спецслужбе, военнослужащие одного из российских подразделений получили задачу подготовить серию постановочных интервью с жителями оккупированного города.
По замыслу российской стороны, в таких видео местные жители должны винить Силы обороны Украины в обстрелах и блокаде Олешек, критиковать решения украинского военно-политического руководства, а также выражать благодарность российским оккупантам.
По информации СБУ, распространение материалов в рамках этой ИПСО Россия планирует в течение октября — начале ноября.
В спецслужбе отмечают, что посредством информационных операций РФ пытается влиять на психоэмоциональное состояние украинцев и дестабилизировать ситуацию в стране.
СБУ призвала украинцев и представителей медиа критически оценивать подобные материалы, не распространять непроверенную информацию и ориентироваться прежде всего на официальные источники.
В Службе безопасности подчеркнули, что продолжают выявлять планы российских спецслужб и военных по проведению информационно-психологических операций против Украины и принимать меры по их нейтрализации.