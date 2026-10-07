Служба безопасности Украины предупредила о подготовке Россией серии информационно-психологических операций, связанных с ситуацией во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

СБУ предупреждает о новой волне ИПСО об Олешках

По данным СБУ, информацию о планах РФ удалось получить в ходе контрразведывательной деятельности.

Как отмечают в спецслужбе, военнослужащие одного из российских подразделений получили задачу подготовить серию постановочных интервью с жителями оккупированного города.

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По замыслу российской стороны, в таких видео местные жители должны винить Силы обороны Украины в обстрелах и блокаде Олешек, критиковать решения украинского военно-политического руководства, а также выражать благодарность российским оккупантам.

По информации СБУ, распространение материалов в рамках этой ИПСО Россия планирует в течение октября — начале ноября.

В спецслужбе отмечают, что посредством информационных операций РФ пытается влиять на психоэмоциональное состояние украинцев и дестабилизировать ситуацию в стране.

СБУ призвала украинцев и представителей медиа критически оценивать подобные материалы, не распространять непроверенную информацию и ориентироваться прежде всего на официальные источники.

В Службе безопасности подчеркнули, что продолжают выявлять планы российских спецслужб и военных по проведению информационно-психологических операций против Украины и принимать меры по их нейтрализации.

Источник : СБУ

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