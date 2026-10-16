Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Понтифик выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Олешках Херсонской области и призвал к перемирию для оказания помощи гражданским.

Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.

Разговор Папы Римского Льва и Владимира Путина

Глава Кремля позвонил Папе, когда тот находился в больнице. Понтифик проходит лечение после того, как несколько дней назад у него диагностировали рак легких.

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— Во время беседы Его Святейшество выразил глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области, призвав к перемирию, чтобы обеспечить поступление продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения, — говорится в сообщении.

Лев XIV подтвердил, что Ватикан и впредь поддерживает диалог и стремится к достижению мира между Украиной и Россией.

Это второй телефонный разговор Папы Римского с главой Кремля. Впервые они пообщались по телефону в прошлом году, 4 июня.

Предшественник Льва XIV, Папа Франциск, в последний раз разговаривал с Путиным 17 декабря 2021 года, в день своего рождения.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года все попытки Франциска напрямую связаться с российским диктатором завершились неудачей.

К слову, 13 октября Лев XIV перенес операцию, во время которой была удалена нижняя доля правого легкого. Хирургическое вмешательство продолжалось полтора часа и завершилось успешно, без осложнений. Врачи подтвердили диагноз аденокарциномы легкого.

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