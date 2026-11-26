Правительство Болгарии готово принять участие в новой программе кредитования Украины на €45 млрд, но только в ее невоенной части объемом €20 млрд.

Об этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил 26 ноября перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.

Болгария назвала условия участия в новом кредите ЕС для Украины

По словам Радева, болгарское правительство настаивает на разделении нового кредита Евросоюза для Украины на сумму €45 млрд на две части:

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€25 млрд — военная поддержка Украины;

€20 млрд — невоенная бюджетная помощь.

Премьер-министр подчеркнул, что Болгария готова участвовать исключительно в финансировании невоенных нужд Украины. В то же время София заинтересована в поддержке регионов, где проживает болгарская диаспора.

– У нас в Украине огромная диаспора — 300 тысяч болгар, которые живут в Украине. Поэтому мы хотим и просим сосредоточить нашу поддержку на районах проживания болгарского населения в Украине. Итак, мы внесем свой вклад. Но, повторяю, никаких средств от Болгарии на оружие, никаких средств на войну в Украине, — сказал Радев.

Глава болгарского правительства также напомнил, что его страна уже выступает гарантом по двум предыдущим кредитам ЕС для Украины на сумму €45 млрд каждый.

По его словам, Болгария также выплачивает проценты по этим кредитам в рамках общего бюджета Европейского Союза.

Отметим, что 26 ноября в Брюсселе началось двухдневное заседание Европейского совета, в ходе которого лидеры стран-членов ЕС обсудят следующий семилетний бюджет объединения и финансовую поддержку Украины в 2027 году и в следующем бюджетном периоде.