Словакия не будет приобщаться к новому кредиту Евросоюза для Украины на €45 млрд. В то же время Братислава продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь.

Об этом в своем обращении заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Участие Словакии в кредитовании Украины

По словам главы словацкого правительства, его страна не участвовала и в предыдущей программе кредитования Украины на €90 млрд. И на сегодняшний день позиция Братиславы относительно новой финансовой поддержки Киева не изменилась.

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Роберт Фицо также отреагировал на заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, ранее предупреждающего, что может произойти блокирование следующего семилетнего бюджета Евросоюза, если страны не согласятся взять на себя обязательства по финансированию Украины в 2027 году и в последующий период.

Фицо подчеркнул, что не намерен подвергаться давлению со стороны Берлина.

В то же время, премьер Словакии заверил, что его страна продолжит гуманитарную поддержку Украины. По его мнению, военное кредитование только затягивает войну.

Вопросы финансовой поддержки Украины планируют обсудить в понедельник, 23 ноября, в Братиславе. Там состоится встреча премьеров стран Вышеградской группы – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии – с канцлером Австрии.

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