Бундестаг одобрил государственный бюджет Германии на 2027 год, который предусматривает рекордный объем новых заимствований – более €210 млрд. В документе заложено почти €140 млрд на оборону и €12 млрд финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает The Spiegel.

Бундестаг принял бюджет Германии на 2027 год

Общий объем расходов немецкого бюджета составит €556 млрд. Это примерно на €31 млрд больше, чем предусмотрено на текущий год.

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За бюджет, предложенный большой коалицией, проголосовали 317 депутатов Бундестага, против выступили 260 парламентариев.

Основную часть новых заимствований планируют привлечь через основной бюджет и специальные фонды. В общей сложности речь идет примерно о €210 млрд. Для сравнения, в прошлом году объем новых займов составлял €180 млрд.

Расходы на оборону и помощь Украине

Одним из главных направлений финансирования останется оборона. На эти нужды планируют направить почти €140 млрд. Это самый высокий показатель со времени окончания Холодной войны.

В бюджете также предусмотрено €12 млрд финансовой помощи Украине.

Более трети всех бюджетных средств направят на труд и социальное обеспечение. Из этого бюджета правительство, среди прочего, будет финансировать субсидии на пенсии.

Почти рекордный объем новых заимствований

Объем чистых новых заимствований для финансирования основного бюджета увеличится с €98 млрд до €123 млрд. Если учитывать два специальных фонда – инфраструктурный и Бундесвера, – общая сумма новых займов превысит €210 млрд.

Больше Германия занимала только в 2021 году во время пандемии коронавируса. Тогда объем новых займов составлял €215,4 млрд.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль объяснил необходимость таких заимствований потребностью финансировать оборону и инвестиционные проекты, среди которых железнодорожная сеть и детские сады.

По его словам, стране необходимо обеспечить экономический рост, который не будет зависеть от государственных стимулов. Министр отметил, что 2027 год “должен стать годом частных инвестиций”.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не поддержит следующий семилетний бюджет Евросоюза, если все страны-члены не возьмут на себя обязательства по финансовой помощи Украине в 2027 году и последующие годы.

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