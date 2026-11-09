Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что Берлин заблокирует следующий семилетний бюджет Европейского Союза, если абсолютно все государства-члены не обяжутся финансово поддерживать Украину в 2027 году и дальше.

Об этом говорится в письме Мерца, с которым ознакомилось издание Financial Times.

Германия будет блокировать бюджет ЕС без поддержки Украины

В своем письме президенту Европейского совета Антониу Коште Фридрих Мерц поставил согласие Германии на принятие бюджета ЕС на 2028–2034 годы в зависимости от готовности всех стран-членов участвовать в финансировании Украины. Киев сталкивается с дефицитом финансирования в размере €70 млрд на следующий год.

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— Коллективное обязательство всех нас без исключения внести справедливый вклад в покрытие финансового дефицита Украины является необходимым условием для решения этого вопроса и обсуждения любых других вопросов, особенно имеющих финансовые последствия, — подчеркнул Мерц в письме.

Заявление немецкого канцлера прозвучало накануне встречи лидеров ЕС в Дублине, которая состоится в четверг и пятницу, 12 и 13 ноября соответственно. Мерц настаивает, что во время саммита вопрос покрытия дефицита финансирования Украины должен быть решен в первую очередь.

Обсуждение помощи Киеву проходят одновременно со сложными переговорами по предстоящей семилетней смете Европейского Союза с 2028 года.

Германия традиционно является самым чистым донором в бюджет ЕС. В то же время четыре страны-члены ЕС, которые пытаются избежать дальнейших вкладов в финансирование Украины, являются чистыми получателями европейских денег.

Используя финансовые рычаги влияния Берлина, Мерц стремится гарантировать стабильное покрытие потребностей Киева как в 2027 году, так и в долгосрочной перспективе. В то же время это может осложниться из-за предстоящих выборов в ряде стран ЕС, в частности, в Италии и Польше.

— Финансовая поддержка Украины со стороны всех государств-членов ЕС является необходимым условием успешного завершения переговоров по бюджету ЕС, — подтвердил позицию Берлина представитель правительства Германии.

Недавно стало известно, что ЕС применяет для оказания энергетической помощи Украине специальный механизм, чтобы Киев быстро получил деньги на самые неотложные нужды на фоне российских обстрелов.

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