Кабмин одобрил доработанный проект государственного бюджета Украины на 2027 год. Финансирование военных увеличили на 20,4 млрд грн, а на страхование бизнеса от военных рисков предусмотрели 31 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в пятницу, 27 ноября.

Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2027 год

По словам премьера, при подготовке документа учли выводы парламента и рекомендации Международного валютного фонда. Бюджет сформировали с учетом условий полномасштабной войны и основных потребностей государства на следующий год.

Сейчас смотрят

Одним из основных изменений стало увеличение расходов на денежное обеспечение военнослужащих. На эти нужды дополнительно предусмотрели 20,4 млрд грн.

Всего на безопасность и оборону в бюджете на 2027 год заложили почти 5 трлн грн. Это 43% ВВП Украины и наибольший объем финансирования за весь период полномасштабной войны.

Часть оборонных расходов планируют покрыть средствами займа Ukraine Support Loan от Европейского Союза.

— Полная ожидаемая стоимость войны существенно превышает сумму, заложенную в бюджете. Мы работаем с партнерами и рассчитываем на прямую внебюджетную техническую и военную помощь, — подчеркнул Корецкий.

Как сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, кроме увеличения финансирования денежного обеспечения, еще 2 млрд грн добавили на вооружение для ВСУ.

Также на 13,4 млрд грн увеличили Резервный фонд, объем которого теперь составляет 105 млрд грн.

Фонд страхования бизнеса от военных рисков

Еще одним направлением финансирования станет создание фонда страхования бизнеса от военных рисков.

Украинский взнос в него составит 31 млрд грн, что эквивалентно €600 млн. Как уточнила Пидласа, расходы на это направление увеличили на 30 млрд грн.

Правительство рассчитывает, что международные партнеры также присоединятся к формированию фонда. По словам Пидласы, Министерство экономики ищет у партнеров дополнительные $2-3 млрд.

Возможность компенсации военных рисков предусмотрели не только для бизнеса, но и для владельцев, операторов и фрахтователей судов.

Увеличат инвестиции в образование, науку, культуру и спорт

Проект бюджета предусматривает увеличение государственных инвестиций почти на 7 млрд грн.

По словам Роксоланы Пидласы, дополнительное финансирование предусмотрели для образования, науки, культуры и спорта, в частности:

2 млрд грн — на пилотный проект реформирования оплаты труда учителей, к которому школы будут присоединяться добровольно;

1,3 млрд грн — на обустройство укрытий в школах и детских садах;

1 млрд грн — на совместную инициативу МОН и Всемирного банка CampeX по созданию сети кампусов совершенства на базе государственных университетов;

970 млн грн — на финансирование научных учреждений Национальной академии наук;

800 млн грн — на поддержку ветеранов и их семей;

720 млн грн — на обеспечение жильем детей-сирот;

450 млн грн — на закупку лекарств.

Кроме того, образовательную субвенцию впервые за много лет распределили непосредственно в приложении к закону о бюджете на январь-август 2027 года. Распределением средств на оставшуюся часть года будет заниматься правительство.

Остатки образовательной субвенции за 2026 год также будет распределять Кабмин. В частности, 500 млн грн направят на энергонезависимость учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, еще 400 млн грн — на общежития и пансионы школ с проживанием.

Правительство планирует увеличить государственную компенсацию расходов на строительство и реконструкцию животноводческих ферм с 50% до 75%.

Местные бюджеты получат дополнительные 18,5 млрд грн

По сравнению с показателями первого чтения правительство увеличило ресурс местных бюджетов на 18,5 млрд грн. В целом объем средств, предусмотренных для них, превысит 1 трлн грн.

По данным Пидласы, в доработанном проекте также увеличили ожидаемые поступления от Национального банка на 36,3 млрд грн — до как минимум 85 млрд грн.

Собственные доходы государственного бюджета без учета грантов уменьшились на 49 млрд грн. Это связано с тем, что парламент не поддержал предложение о повышении ставок НДС и акциза.

Также из прогноза убрали почти 65 млрд грн поступлений от детенизации таможни, поскольку в этом году таможня не смогла обеспечить перевыполнение плановых платежей.

Если в 2027 году таможенные поступления все же превысят запланированные показатели, дополнительные средства направят на программу оборонного резерва.

Ожидаемые поступления из других источников увеличились:

25,7 млрд грн — от налога на доходы физических лиц и военного сбора;

14 млрд грн — от ренты за пользование недрами общегосударственного значения;

2,1 млрд грн — от ввозной пошлины.

В бюджете на 2027 год не предусмотрели выплаты по программе Национальный кешбэк в рамках программы поддержки бизнеса. Однако государство погасит задолженность за май-декабрь 2026 года.

Сколько средств Украине необходимо от международных партнеров

По словам Сергея Корецкого, даже с учетом всех подтвержденных финансовых программ и предварительно согласованной военной помощи Украине необходимо привлечь еще €70 млрд.

Из этой суммы €30 млрд нужны для финансирования прямого бюджетного дефицита, еще €40 млрд — для обеспечения потребностей Сил обороны.

Премьер-министр отметил, что международные партнеры понимают потребности Украины, а президент уже достиг предварительных договоренностей о финансировании значительной части непокрытых расходов.

Напомним, Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении 28 октября и вернула его правительству для доработки.

Первоначальный проект предусматривал доходы бюджета на уровне 5,65 трлн грн, а расходы — 7,27 трлн грн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.