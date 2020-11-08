С ножом и пистолетом: в России школьник напал на родителей и 6-летнюю племянницу

В российском городе Санкт-Петербург 15-летний школьник, вооружившись ножом и пистолетом, чуть не убил мать, отца и шестилетнюю племянницу.

Выяснилось, что у парня были конфликтные отношения с маленькой девочкой: дождавшись, пока все уснут, он нанес ребенку три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча.

Когда в комнату забежали родители и попытались выхватить нож, парень выстрелил из травматического оружия матери в голову, а отцу в руку.

Мужчина успел выбить оружие из рук сына и вызвать полицию.

Все трое пострадавших были доставлены в реанимацию одной из больниц города, девочка находится в тяжелом состоянии.

Что известно о парне

По информации российских СМИ, 15-летний подросток большую часть времени проводил за компьютерными играми, а недавно из-за плохого поведения ему пришлось сменить школу.

В конце учебного года учителя обнаружили, что парень предлагал семиклассникам сигареты.

Родители на фоне такого поведения сына запретили ему выходить гулять.

Пользователи соцсетей, шокированы поступком парня, шутя оценили нападение на семью: Парень, кажется, перепутал виртуальный мир с реальностью.