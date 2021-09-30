В России объявили в розыск Романа Доброхотова — журналиста и главного редактора издания The Insider. Редакция этого ресурса доказала, что к сбитию самолета рейса МН-17 на Донбассе в августе 2015 года причастна Федеративная служба безопасности РФ.

Утром 30 сентября во доме Романа Доброхотова и его родителей прошли обыски. Об этом сообщили его адвокаты.

По данным адвокатов Доброхотова, его объявили в розыск еще 23 сентября из-за дела о незаконном пересечении границы и выезда на территорию Украины в августе этого года. Сам журналист в комментарии российским СМИ опроверг факт пересечения украинской границы, но подтвердил, что был за пределами РФ.

После обысков силовики забрали жену Доброхотова и его отца для проведения допросов.

The Insider — это российское онлайн-издание, специализирующееся на проведении расследований и раскрытии фейков. Журналисты The Insider участвовали в расследовании отравления оппозиционера Алексея Навального и экс-сотрудника разведки РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Они также нашли и обнародовали ряд доказательств причастности ФСБ РФ к сбиванитию самолета малазийских авиалиний рейса МН-17 в 2014 году.

В июля 2021 года российские власти признали издание The Insider исполняющим функции иностранного агента.

В том же месяце в доме Доброхотова также проходили обыски по делу о клевете на журналиста Макса ван дер Верффа из Нидерландов. Тогда он заявлял, что не будет выезжать за пределы России, поскольку у него забрали паспорт.

Фото: Роман Доброхотов