За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 2 250 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 22 октября 2026

личного состава – около 1 572 790 (+2 250);

танков – 12 439 (+3);

боевых бронированных машин – 25 594 (+8);

артиллерийских систем – 51 447 (+44);

РСЗО – 2 229 (+1);

средств ПВО – 1 719 (+3);

самолетов – 449;

вертолетов – 356;

наземных робототехнических комплексов – 2 997 (+7);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 575 142 (+1750);

крылатых ракет – 5 138;

кораблей/катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 165 641 (+363);

специальной техники – 4 846 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.