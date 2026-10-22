За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 2 250 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 22 октября 2026

  • личного состава – около 1 572 790 (+2 250);
  • танков – 12 439 (+3);
  • боевых бронированных машин – 25 594 (+8);
  • артиллерийских систем – 51 447 (+44);
  • РСЗО – 2 229 (+1);
  • средств ПВО – 1 719 (+3);
  • самолетов – 449;
  • вертолетов – 356;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 997 (+7);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 575 142 (+1750);
  • крылатых ракет – 5 138;
  • кораблей/катеров – 35;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 165 641 (+363);
  • специальной техники – 4 846 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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