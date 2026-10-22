Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 22 октября: ВСУ уничтожили 2250 оккупантов, 44 артсистемы и 1750 БпЛА
За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 2 250 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 22 октября 2026
- личного состава – около 1 572 790 (+2 250);
- танков – 12 439 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 594 (+8);
- артиллерийских систем – 51 447 (+44);
- РСЗО – 2 229 (+1);
- средств ПВО – 1 719 (+3);
- самолетов – 449;
- вертолетов – 356;
- наземных робототехнических комплексов – 2 997 (+7);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 575 142 (+1750);
- крылатых ракет – 5 138;
- кораблей/катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 165 641 (+363);
- специальной техники – 4 846 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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