Взрывы в Кременчуге 22 октября: РФ атаковала телерадиокомпанию и объект энергетики
В ночь на 22 октября в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы во время российской атаки беспилотниками.
Об их последствиях сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Взрывы в Кременчуге 22 октября: что известно
В ночь на 22 октября российский беспилотник атаковал здание частной телерадиокомпании в Кременчуге.
По информации начальника Полтавской ОВА, в результате удара возник пожар.
Кроме того, в Кременчугском районе зафиксировали попадание российского БпЛА по объекту энергетической инфраструктуры.
По предварительным данным, в обоих случаях обошлось без пострадавших.
Информация о масштабах повреждений и других последствиях взрывов в Кременчуге 22 октября уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.