В ночь на 22 октября в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы во время российской атаки беспилотниками.

Об их последствиях сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Взрывы в Кременчуге 22 октября: что известно

В ночь на 22 октября российский беспилотник атаковал здание частной телерадиокомпании в Кременчуге.

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По информации начальника Полтавской ОВА, в результате удара возник пожар.

Кроме того, в Кременчугском районе зафиксировали попадание российского БпЛА по объекту энергетической инфраструктуры.

По предварительным данным, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Информация о масштабах повреждений и других последствиях взрывов в Кременчуге 22 октября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.