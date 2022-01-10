В ходе двусторонних переговоров в Женеве Россия выдвинула делегации США принципиальные условия для достижения прогресса по другим вопросам. Одно из них – отказ от “освоения территорий” государств, ставших членами Альянса после 1997 года.

Об этом заявил на брифинге по итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Все требования России касаются так называемых гарантий безопасности, а также деятельности НАТО на территории стран-членов, присоединившихся к Альянсу после 1997 года (года подписания Основополагающего акта НАТО-РФ). В Москве фактически хотят, чтобы Альянс вернулся на рубежи 1997 года.

– У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно восприняла предложения РФ… Мы, со своей стороны, представили американцам детальную логику и содержание наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО является абсолютным императивом. Почему нам обязательно нужно получить правовые гарантии неразмещения у российских границ ударных средств, которые могут поражать цели на нашей территории. А также почему мы поднимаем вопрос о том, что НАТО должно отказаться от материального освоения территории государств, вступивших в Альянс за период после 1997 года, то есть после подписания Основополагающего акта Россия-НАТО, – рассказал Рябков.

По его словам, российская делегация четко указала, что без продвижения по этим трем ключевым для Москвы направлениям работа над другими проблемами будет “под вопросом”.

Рябков добавил, что Россия будет делать выводы о перспективах дальнейших переговоров по итогам мероприятий в ближайшие дни. Речь идет о встрече Совета НАТО-РФ 12 января, а также Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Основополагающий акт между НАТО и Россией был подписан 27 мая 1997 года. Это специальный договор о всестороннем сотрудничестве между РФ и Альянсом.

После 1997 года членами НАТО стали: Чехия, Венгрия и Польша (в 1999 году), Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения (в 2004 году), Албания и Хорватия (в 2009 году), Черногория (2017 год), а также Северная Македония (в 2020 году). В общей сложности в состав Альянса сейчас входят 30 государств.

Недавно Кремль выдвинул ряд требований к США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности. Они, в частности, предусматривают запрет на членство Украины в Альянсе, а также сокращение деятельности НАТО на территории постсоветских государств.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал требования РФ неприемлемыми, поскольку они нарушают базовые принципы Альянса.