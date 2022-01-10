Если переговоры с Россией будут неудачными и не принесут результата, НАТО готово к новому вооруженному конфликту в Европе.

Об этом заявил в комментарии изданию Financial Times генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, у НАТО есть оборонный пакет, подготовленный под руководством Вашингтона, на случай такого вооруженного конфликта.

– Я знаю историю России. На протяжении веков у них происходили конфликты с соседями. Но у РФ есть альтернатива: сотрудничать с НАТО, — отметил Столтенберг.

В преддверии переговоров с Москвой по Украине, которые состоятся на этой неделе, генсек НАТО выразил надежду на урегулирование ситуации. В то же время он подчеркнул, что не исключает риск конфликта.

– Вместе можно найти путь, политический путь вперед… Но риск конфликта сохраняется. Сдерживание со стороны НАТО является надежным и сильным. Мы должны надеяться и тяжело работать ради лучшего, но готовиться к худшему, — сообщил Столтенберг.

Заявления генсека НАТО прозвучали накануне ряда переговоров с Москвой, которые состоятся на этой неделе и направлены, в частности, на предотвращение нападения РФ на Украину. Так, 10 января пройдут двусторонние переговоры между США и Россией.

В среду, 12 января, состоится заседание Совета НАТО-РФ в Брюсселе, а 13 января – консультации в рамках встречи Постоянного совета ОБСЕ.

На переговоры могут быть вынесены вопросы сокращения масштабов военных учений, контроля над вооружениями, а также обязательства не размещать наступательные ракетные системы на территории Украины.

Заявления Столтенберга фактически являются предупреждением для Москвы, что она должна отказаться от агрессивной внешней политики и сотрудничать со странами Запада. В противном случае РФ столкнется с военным альянсом, подготовленным к возможному конфликту.

Недавно РФ также передала США и НАТО свои требования по так называемым гарантиям безопасности. Они, в частности, предусматривают запрет на вступление Украины в Альянс и сокращение военной деятельности НАТО на территории постсоветских государств-членов.

Комментируя эти требования Москвы, Столтенберг назвал их неприемлемыми, поскольку они нарушают основные принципы Альянса. Они заключаются в равной защите союзников и принципе “открытых дверей” (когда любая страна может претендовать на вступление в НАТО).

Вместо этого, по словам Столтенберга, США и НАТО готовы обсудить с РФ возможные меры по снижению риска: контроль над вооружением, большую прозрачность военной деятельности, учений и т.д.

По мнению генсека НАТО, понадобится серия встреч, чтобы достичь в переговорах с Москвой каких-либо приемлемых результатов.