Россия начала военные учения с боевыми стрельбами в регионах, граничащих с государственной границей Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Так, российские учения сейчас проходят на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской областях, граничащих с Украиной, а также в Смоленской области.

К ним привлечены около трех тысяч российских военнослужащих армии Западного военного округа и тяжелая техника.

В Минобороны РФ называют нынешние военные учения “боевой подготовкой”.

В маневрах РФ задействовано около 300 единиц военной техники: в частности, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и стрелковое вооружение.

– Каждое подразделение проведет учебный бой с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие технику и живую силу противника, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные должны освоить новые методы и тактику выполнения огневых задач в обстановке “современного боя”.

Основной же акцент военных учений в РФ сделан: на выполнении контрольных стрельб из стрелкового оружия и бронетехники; организации маршей при активном влиянии диверсионно-разведывательных групп условного противника; а также на оборудовании опорных пунктов.

По данным издания The New York Times, ссылающегося на американских официальных лиц, Россия начала перебрасывать к границам Украины военные вертолеты. Как говорится в публикации, такие действия Москвы могут свидетельствовать о том, что она не отказывается от подготовки к возможному вторжению.

В то же время, по информации издания, президент РФ Владимир Путин сместил сроки возможного вторжения в Украину ближе к весне (как минимум на февраль) из-за слишком мягкой зимы.

Недавно The New York Times обнародовало карту расположения войск, танков и тяжелой артиллерии РФ вдоль границы с Украиной.

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Источник: Минобороны России