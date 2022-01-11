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Факты / Украина / Общество

Боевики в ОРДЛО начали мобилизацию и разыскивают резервистов

Марта Бондаренко редактор ленты
російські військові

Командование вооруженных сил Российской Федерации на оккупированном Донбассе приступило к поиску резервистов. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

С 10 января в 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейских корпусах начали мероприятия боевой и мобилизационной готовности, в том числе запланированные сборы с резервистами.

В разведке сообщают, что боевики пытаются доукомплектовать воинские части, поэтому проверяют работу пунктов приема личного состава и военной техники.

Кроме того, силовые структуры оккупационных администраций в усиленном режиме разыскивают тех лиц, которые считаются приписным личным составом районных военных комиссариатов и уклоняются от прохождения сборов.

Ранее разведка Минобороны сообщала, что на период новогодних праздников оккупанты усилили передовые позиции своих войск на Донбассе и увеличили количество снайперских пар.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: УНИАН

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