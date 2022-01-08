Американское издание The New York Times составило карту, на которой показаны войска, танки и тяжелая артиллерия. Эти силы могут быть привлечены к эскалации конфликта на востоке Украины, а также потенциально могут открыть новый фронт на северной границе Украины, ближе к столице Киеву.

По данным украинских и западных официальных лиц, в настоящее время на границе с Украиной находится около 100 000 военнослужащих России.

По оценкам спецслужб США, Кремль разработал планы военной операции с участием до 175 000 военнослужащих, которая может начаться в ближайшие недели. Но пока неясно, решил ли президент России Владимир Путин начать вторжение в Украину.

В понедельник, 10 января, представители США и России встретятся в Женеве для того, чтобы обсудить вопрос деэскалации кризиса.

Путин ранее заявил, что Россия хочет так называемых гарантий безопасности, которые не позволять НАТО расширяться на восток Европы.

Эта карта иллюстрирует текущие российские позиции, а также показывает общие оценки численности войск и видов техники, дислоцированных в пределах досягаемости Украины.

Инфографика основана на информации, полученной украинскими и западными официальными лицами, а также независимыми военными аналитиками и спутниковых снимках.

Большая часть военно-технической силы включает войска и технику, для развертывания которых требуется время — это танки и тяжелая бронетехника, некоторые из которых доставлялись поездами с баз, находящихся даже в Сибири.

Однако, прежде чем начать крупную военную операцию, России потребуется перебросить солдат резерва и материально-техническую инфраструктуру, такую ​​как полевые госпитали, которые в настоящее время отсутствуют на позициях вблизи Украины, говорят аналитики.

Эти элементы вместе с дополнительными войсками могут быть быстро переброшены в случае принятия решения о наступлении.

Особое внимание сосредоточено ​​на наращивании сил вблизи временно-оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным украинских властей, с начала 2021 года Россия перебросила еще пять батальонных тактических групп в приграничный район возле Луганска и Донецка, в том числе около 5 000 солдат, направленных для усиления 12 000 или около того, постоянно дислоцированных там.

Не менее значительными, по мнению официальных лиц и военных аналитиков, являются силы, сосредоточенные к северу от Украины в таких районах, как город Клинцы, что в Брянской области РФ.

Эти позиции находятся в пределах легкой досягаемости до столицы Украины, Киева.

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Фото: The New York Times