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NYT показало карту расположения войск РФ вдоль границы с Украиной

Марта Бондаренко редактор ленты
NYT показало карту расположения войск РФ вдоль границы с Украиной

Американское издание The New York Times составило карту, на которой показаны войска, танки и тяжелая артиллерия. Эти силы могут быть привлечены к эскалации конфликта на востоке Украины, а также потенциально могут открыть новый фронт на северной границе Украины, ближе к столице Киеву.

По данным украинских и западных официальных лиц, в настоящее время на границе с Украиной находится около 100 000 военнослужащих России.

По оценкам спецслужб США, Кремль разработал планы военной операции с участием до 175 000 военнослужащих, которая может начаться в ближайшие недели. Но пока неясно, решил ли президент России Владимир Путин начать вторжение в Украину.

В понедельник, 10 января, представители США и России встретятся в Женеве для того, чтобы обсудить вопрос деэскалации кризиса.

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Путин ранее заявил, что Россия хочет так называемых гарантий безопасности, которые не позволять НАТО расширяться на восток Европы.

Эта карта иллюстрирует текущие российские позиции, а также показывает общие оценки численности войск и видов техники, дислоцированных в пределах досягаемости Украины.

карта New York Times

Инфографика основана на информации, полученной украинскими и западными официальными лицами, а также независимыми военными аналитиками и спутниковых снимках.

Большая часть военно-технической силы включает войска и технику, для развертывания которых требуется время — это танки и тяжелая бронетехника, некоторые из которых доставлялись поездами с баз, находящихся даже в Сибири.

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Однако, прежде чем начать крупную военную операцию, России потребуется перебросить солдат резерва и материально-техническую инфраструктуру, такую ​​как полевые госпитали, которые в настоящее время отсутствуют на позициях вблизи Украины, говорят аналитики.

Эти элементы вместе с дополнительными войсками могут быть быстро переброшены в случае принятия решения о наступлении.

Особое внимание сосредоточено ​​на наращивании сил вблизи временно-оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным украинских властей, с начала 2021 года Россия перебросила еще пять батальонных тактических групп в приграничный район возле Луганска и Донецка, в том числе около 5 000 солдат, направленных для усиления 12 000 или около того, постоянно дислоцированных там.

Не менее значительными, по мнению официальных лиц и военных аналитиков, являются силы, сосредоточенные к северу от Украины в таких районах, как город Клинцы, что в Брянской области РФ.

Эти позиции находятся в пределах легкой досягаемости до столицы Украины, Киева.

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Фото: The New York Times

Источник: NYT

Фото: Depositphotos

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