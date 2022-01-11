Россия начала перебрасывать к границам Украины военные вертолеты. Это может свидетельствовать о том, что Москва не оставляет подготовку к возможному вторжению.

Такую информацию обнародовало американское издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

Согласно публикации, в течение последних недель количество российских войск на границах Украины оставалось стабильным, несмотря на более ранние прогнозы американской разведки о вероятном наращивании. Ожидалось, что в декабре 2021-го и начале января 2022 года к украинским границам будут переброшены дополнительные войска РФ, после чего общая их численность достигнет 175 тыс. человек.

Несмотря на то, что передвижение войск РФ несколько замедлилось, у границ Украины до сих пор находится группировка из 100 тыс. военнослужащих. Кроме того, россияне разместили дополнительные штурмовики.

По словам американских официальных лиц, президент России Владимир Путин принимает меры для перемещения к границам Украины военных вертолетов. Это может свидетельствовать о том, что планирование военного вторжения продолжается.

– Боевые и транспортные вертолеты вместе со штурмовиками станут существенным преимуществом России, если Путин таки решит вторгнуться в Украину, — подчеркивает издание.

Как пишут журналисты со ссылкой на официальных лиц США, Владимир Путин перенес возможное вторжение в Украину ближе к весне из-за слишком мягкой зимы.

В публикации отмечается, что окно для нападения ограничено, и это продиктовано температурными показателями. Так, морозная погода позволила бы России легко передвигать тяжелый транспорт и военное оборудование. В то же время ранняя весенняя оттепель уже в марте может создать непроходимые условия для военной техники РФ.

– Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и крайний срок, установленный Путиным для возможного ввода своих войск, сместился ближе к весне… Путин может быть вынужден отложить наземное наступление, по меньшей мере, до февраля, — отмечает издание со ссылкой на чиновников.

В настоящее время администрация президента США Джо Байдена привлекла метеорологов, чтобы лучше понять ситуацию и изучить погодные условия в Украине в ближайшие недели.

По информации издания, в Украине сейчас находятся более 150 военных советников и инструкторов из США. В случае полномасштабного российского вторжения, Соединенные Штаты намерены быстро вывести их из нашего государства.

Однако, по словам американских чиновников, не исключено, что некоторые американцы могли бы остаться, чтобы консультировать украинские власти в Киеве или оказывать поддержку на передовой.

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Накануне в Женеве (Швейцария) прошли двусторонние переговоры между США и Россией, продолжавшиеся 7,5 часов.

По их итогам заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что от делегации РФ не прозвучало прямого ответа, готова ли Москва к деэскалации ситуации на украинской границе.

А госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенным Штатам будет сложно достичь прогресса в переговорах, пока Россия наращивает войска вблизи Украины.

Между тем, в украинской разведке проинформировали, что на оккупированных территориях Донбасса проводится мобилизация и поиск резервистов.