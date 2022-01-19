Россия готова рассмотреть обязательство США никогда не голосовать за вступление в НАТО Украины или других стран. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию, — сказал Рябков.

По его словам, это был бы более простой путь для США, но для этого у Белого дома якобы должна быть политическая воля.

Замглавы российского МИДа заявил, что нынешний геополитический кризис возник “из-за ущербных идей”. Поэтому РФ намерена призвать США, чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или те самые идеи.

Рябков сказал, что Россия сделает все возможное, чтобы “дипломатическими путями прекратить интеграцию Украины в НАТО”, так как этот процесс якобы затрагивает интересы безопасности РФ.

Фото: МИД РФ