Совместные российско-белорусские военные учения Союзная решимость-2022, стартовавшие 10 февраля на территории Беларуси, вызвали свежую волну разговоров о возможной новой эскалации. Подогревает их решение РФ блокировать часть акватории Черного и Азовского морей якобы для проведения военно-морских учений, что фактически закрывает доступ к украинским портам.

Что происходит на самом деле, как оценивают ситуацию в Украине и ее международные партнеры – в материале.

Метель-2022 против Союзной решимости-2022

Минобороны России и Беларуси объявили о проведении совместных учений Союзная решимость-2022 с 10 по 20 февраля в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Целью маневров называют якобы отработку задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму.

Учения проходят на пяти полигонах: Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский. Задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Какие именно военные округа РФ участвуют в маневрах, как и численность задействованной техники и живой силы, в российском военном ведомстве не уточняют.

Известно только, что накануне учений российские истребители Су-35С Восточного военного округа заступили на боевое дежурство на аэродроме Барановичи в Беларуси.

Кроме того, во второй половине января Россия отправила в Беларусь дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион Панцирь-С, многоцелевые истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.

Через несколько дней – с 13 по 19 февраля – учения продолжатся на воде. Видимо, с этим связано перекрытие значительной части морских районов – практически весь юг Азовского моря и северо-западная часть Черного моря.

ВМС Украины обнародовали карту, на которой указаны заблокированные Россией районы.

Украина в ответ на активность российских и белорусских военных у своих границ 10 февраля начала плановые командно-штабные учения Метель-2022 сразу в нескольких областях.

На маневрах будут отрабатывать управление группировками войск во время ведения боевых действий. Продлятся они до конца месяца.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал, что во время этих учений ВСУ планируют опробовать турецкие Bayraktar и американские Javelin. Кроме того, отработают возможности переносной противотанковой управляемой ракеты малой дальности, которую Украина получила от Великобритании.

Реакция Украины на блокирование судоходства

Действия РФ по блокированию судоходства глава Минобороны Алексей Резников расценивает как тактику ползучей оккупации моря.

– Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым, использование временно оккупированной территории в качестве полигона. В настоящее время мы наблюдаем и учения, и накопление оружия. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей “для учений” – это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно, – написал он в соцсети.

По его мнению, если не будет общей реакции партнеров Украины на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль может применить во всем мире.

– Наши партнеры показали сильный ответ на поставку оружия. Теперь ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости! – подытожил Резников.

В МИД Украины также остро отреагировали на действия РФ, выразив протест в связи с решением Москвы блокировать часть акватории Черного и Азовского морей для проведения военно-морских учений, и называют их частью гибридной войны.

Огромная по охвату территория проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях, что нарушает нормы международного права.

В Администрации морских портов Украины говорят, что движение судов к морским портам в Азовском море будет заблокировано на весь период российских учений. Что касается портов Черноморского бассейна, то к ним они смогут передвигаться только с отклонением от рекомендованных путей, в обход зон проведения боевых стрельб.

Как оценивают учения РФ и Беларуси партнеры Украины

В США считают, что российско-белорусские учения Союзная решимость-2022 больше напоминают эскалационные действия.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что любые агрессивные действия на границе Украины затрагивают и США, однако не считает эти учения определенным прикрытием к новому вторжению в Украину.

В Минобороны США больше обеспокоены, поскольку на учениях присутствует начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Фото: Минобороны РФ