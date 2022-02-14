Глава Минбороны Беларуси заверил, что с их стороны угроз для Украины нет – Резников

Ради восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и безопасности в регионе 14 февраля состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Главы оборонных ведомств говорили, в частности, о необходимости повышения доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы, а также об избежании возможных инцидентов и взаимном информировании в случае внештатных ситуаций.

Резников, рассказывая Хренину о ходе командно-штабных учений Заметіль-2022, подчеркнул их оборонительный характер.

Для укрепления взаимного доверия они договорились, что атташе по вопросам обороны Беларуси в Украине посетит учения Заметіль-2022, а атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь – белорусско-российские учения Союзная решимость-2022.

– Благодарен моему коллеге Виктору Хренину за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Любые угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь, – подчеркнул Резников.

Глава Минобороны сказал, что они также определили алгоритм дальнейшего взаимодействия.

– Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству, – подытожил министр.

10 февраля в Беларуси начались совместные российско-белорусские военные учения Союзная решимость-2022, которые повлекли за собой волну разговоров о возможной новой эскалации. Подогрело их также решение РФ блокировать часть акватории Черного и Азовского морей якобы для проведения военно-морских учений.

В тот же день Украина в ответ на активность российских и белорусских военных возле своих границ начала плановые командно-штабные учения Заметіль-2022, на которых отрабатывают управление группировками войск во время ведения боевых действий.