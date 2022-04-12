Уже без “денатификации”? Путин назвал главную цель “спецоперации” в Украине

Развязать полномасштабную войну в Украине Россия решила, чтобы “помочь жителям Донецкой и Луганской областей”, что является главной целью.

Об этом заявил президент страны-агрессорки Владимир Путин на космодроме Восточный в Амурской области РФ.

Он сказал, что “Россия была вынуждена это сделать”. По словам Путина, “спецоперация” – это “правильный шаг”.

Путин также сказал, что российские военные, убивающие и насилующие мирных жителей в Украине, действуют “эффективно, грамотно и результативно”.

— Столкновение с выращивавшимися в Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени, — сказал президент РФ.

По его словам, Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивая ростки национализма, которые там были, поэтому “столкновение с Москвой было неизбежно, вопрос был только во времени”. Также Путин в очередной раз начал говорить о невыполнении Минских соглашений и “геноциде”.

Наместник Кремля заявил, что “защитит Донбасс, потому что считает это благородной целью” и выразил уверенность, что “цели так называемой спецоперации будут достигнуты”. Путин также пообещал, что Россия якобы не изолируется от мира, поскольку это невозможно.

Одним из последних таких “защит” Путина территории Донецкой области стал ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, когда погибли более 50 человек.

За военные преступления в Украине президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает создать трибунал против Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В частности, речь идет также о расследованиях разных в Буче. Профессор международного права Гамбургского университета Штефан Этер выразил убеждение, что МКС дойдет до вопроса ответственности Путина.