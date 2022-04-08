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Штайнмайер считает, что для Путина и Лаврова нужен трибунал за военные преступления

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает создать трибунал за военные преступления против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом он заявил в интервью германскому журналу Der Spiegel.

На вопрос корреспондента, что путинские войска совершили ужасные военные преступления в Украине и видит ли он Путина и Лаврова перед трибуналом в Гааге, Штайнмайер отметил, что политики РФ тоже должны нести ответственность.

— Каждый, кто несет ответственность за эти преступления, должен объяснить. Сюда входят и солдаты. Сюда входят военные командиры. И, конечно, те, кто несет политическую ответственность, – сказал он.

Штайнмайер отметил, что снимки из Бучи ужасающие и “разбивают сердце”. По его словам, они еще раз демонстрируют, что означает преступное нападение России на Украину, какие страдания и смерть она приносит.

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Профессор международного права университета Гамбурга Штефан Этер убежден, что Международный уголовный суд будет расследовать Бучанскую резню.

По его прогнозу суд дойдет до вопроса ответственности Владимира Путина.

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Источник: Spiegel

Фото: Depositphotos

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