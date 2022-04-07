Профессор международного права университета Гамбурга Штефан Этер убежден, что Международный уголовный суд будет расследовать Бучанскую резню.

По его прогнозу суд дойдет до вопроса ответственности Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

Он отмечает, что сначала судмедэксперты и эксперты по форензике должны задокументировать произошедшее с погибшими. А параллельно нужно собирать подтверждение дат, когда именно были совершены убийства. Как информации из обнародованных спутниковых снимков, на которых видно, что тела лежали на улицах тогда, когда город контролировали россияне.

— Уже сейчас очевидно, что российские утверждения, что в соответствующий период никаких гражданских смертей не было, не правдоподобны. Это только начальный уровень следствия – как говорят специалисты “микроуровень”. Однако за военные преступления обычно привлекаются к ответственности на “макроуровне”. Речь идет о том, кто отдавал приказы. Этим будет заниматься Международный уголовный суд, – подчеркнул он.

Этер отметил, что расследование преступлений этой войны уже началось несколько недель назад, после того, как с соответствующей инициативой выступили несколько десятков стран.

— Если подобные преступления в течение войны наблюдаются не одиночно, а систематически – в разных местах и ​​в разное время, тогда можно доказать, что ответственность за эти преступления несут не только отдельные исполнители, но и высшее командование. Если взять пример Бучи: не пойдет речь о том, чтобы привлечь к ответственности отдельно взятых бойцов отдельно взятого подразделения. А о том, чтобы привлечь к ответственности военное и политическое руководство страны, которые и ответственны за то, как воюет войско, — отметил Этер.

По его словам, следствие фокусируется на отдельных вопиющих эпизодах вероятных военных преступлений. Задокументировать полноценно с криминологической точки зрения все без исключения преступления просто невозможно из-за нехватки ресурсов и ограниченного доступа ко всей территории Украины.

По мнению Эттера, убийства гражданского населения в Буче являются именно тем примером военных преступлений, на котором может сфокусироваться судебный процесс.

— Здесь мы имеем дело, очевидно, с брутальными воинами, которые игнорируют правила гуманитарного международного права. В случае России это не удивляет. Армия РФ ориентирована на подготовку солдат, воюющих грубым методом. В этой армии никогда особо не практиковались дисциплинарные производства против воинов, нарушавших международное гуманитарное право. Мы видели, как они воевали в Чечне. Командование, по меньшей мере, никогда не вмешивается и не останавливает брутальные атаки на гражданское население.

Этер отметил, что на судебном процессе следует доказать, что убийства гражданского населения – это не эксцесс отдельных солдат, а брутальная модель поведения, которая либо была таковой в соответствии с преданным приказом, либо, по меньшей мере, имела пассивное одобрение командования.

Ответственность за войну, по мнению Этера, прямо лежит на Путине, который ее и развязал. Он выразил уверенность, что наместника Кремля можно будет посадить на скамью подсудимых, но это будет трудно сделать, пока он у власти в России. Также, по его словам, придется создавать еще и “гибридный” трибунал типа Нюрнбергского”.