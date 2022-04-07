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За военные преступления привлекают тех, кто отдавал приказы – немецкий юрист

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Буча

Профессор международного права университета Гамбурга Штефан Этер убежден, что Международный уголовный суд будет расследовать Бучанскую резню.

По его прогнозу суд дойдет до вопроса ответственности Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

Он отмечает, что сначала судмедэксперты и эксперты по форензике должны задокументировать произошедшее с погибшими. А параллельно нужно собирать подтверждение дат, когда именно были совершены убийства. Как информации из обнародованных спутниковых снимков, на которых видно, что тела лежали на улицах тогда, когда город контролировали россияне.

— Уже сейчас очевидно, что российские утверждения, что в соответствующий период никаких гражданских смертей не было, не правдоподобны. Это только начальный уровень следствия – как говорят специалисты “микроуровень”. Однако за военные преступления обычно привлекаются к ответственности на “макроуровне”. Речь идет о том, кто отдавал приказы. Этим будет заниматься Международный уголовный суд, – подчеркнул он.

Этер отметил, что расследование преступлений этой войны уже началось несколько недель назад, после того, как с соответствующей инициативой выступили несколько десятков стран.

— Если подобные преступления в течение войны наблюдаются не одиночно, а систематически – в разных местах и ​​в разное время, тогда можно доказать, что ответственность за эти преступления несут не только отдельные исполнители, но и высшее командование.

Если взять пример Бучи: не пойдет речь о том, чтобы привлечь к ответственности отдельно взятых бойцов отдельно взятого подразделения. А о том, чтобы привлечь к ответственности военное и политическое руководство страны, которые и ответственны за то, как воюет войско, — отметил Этер.

По его словам, следствие фокусируется на отдельных вопиющих эпизодах вероятных военных преступлений. Задокументировать полноценно с криминологической точки зрения все без исключения преступления просто невозможно из-за нехватки ресурсов и ограниченного доступа ко всей территории Украины.

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По мнению Эттера, убийства гражданского населения в Буче являются именно тем примером военных преступлений, на котором может сфокусироваться судебный процесс.

— Здесь мы имеем дело, очевидно, с брутальными воинами, которые игнорируют правила гуманитарного международного права. В случае России это не удивляет. Армия РФ ориентирована на подготовку солдат, воюющих грубым методом.

В этой армии никогда особо не практиковались дисциплинарные производства против воинов, нарушавших международное гуманитарное право. Мы видели, как они воевали в Чечне. Командование, по меньшей мере, никогда не вмешивается и не останавливает брутальные атаки на гражданское население.

Этер отметил, что на судебном процессе следует доказать, что убийства гражданского населения – это не эксцесс отдельных солдат, а брутальная модель поведения, которая либо была таковой в соответствии с преданным приказом, либо, по меньшей мере, имела пассивное одобрение командования.

Ответственность за войну, по мнению Этера, прямо лежит на Путине, который ее и развязал. Он выразил уверенность, что наместника Кремля можно будет посадить на скамью подсудимых, но это будет трудно сделать, пока он у власти в России. Также, по его словам, придется создавать еще и “гибридный” трибунал типа Нюрнбергского”.

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Источник: Deutsche Welle

Фото: УНИАН

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